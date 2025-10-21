Ajker Patrika
রাজশাহীতে ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ট্রেন লাইচ্যুত। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রেন লাইচ্যুত। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। অন্যান্য ট্রেন চলাচলও স্বাভাবিক রয়েছে।

বগি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে শুধু ছেড়ে যেতে পারেনি রাজশাহী থেকে পাবনার ঢালারচর স্টেশনের মধ্যে চলাচলকারী এই ট্রেনটি।

রেলওয়ের একজন ওয়েম্যান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজশাহী থেকে ঢালারচরের উদ্দেশে রওনা দেয়। এ সময় অন্য লাইনে থাকা দুটি বগির সঙ্গে ট্রেনটির ধাক্কা লাগে। এতে ঢালারচর এক্সপ্রেসের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

তবে রাজশাহী থেকে ঢাকা ও অন্যান্য রুটে ট্রেন চলাচলে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। শুধু ঢালারচরই আটকে যায়।

রাজশাহী রেলওয়ের স্টেশনমাস্টার ময়েনউদ্দিন জানান, বনলতা এক্সপ্রেসের দুটি বগি অন্য ট্রেনে লাগানোর জন্য স্টেশনে এনে রাখা হয়েছিল। সানটিংয়ের জন্য অপেক্ষমাণ ইঞ্জিন ছাড়া এ বগি দুটি নিজে নিজেই পেছনের দিকে সরে যায়। আর তখনই স্টেশন থেকে বের হচ্ছিল ঢালারচর এক্সপ্রেস। এ সময় ওই দুটি বগির সঙ্গে ঢালারচরের দুটি বগির সংঘর্ষ হয়।

ময়েনউদ্দিন জানান, ঢালারচরের লাইনচ্যুত দুটি বগির উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেনও আসছে। ট্রেনটি আসার পর দ্রুত সময়ের মধ্যে উদ্ধারকাজ শেষ হবে। এরপরই ট্রেনটি তার গন্তব্যে ছেড়ে যাবে।

রাজশাহী জেলারেলওয়েরাজশাহী বিভাগট্রেনরাজশাহীজেলার খবর
সিলেটে দুই ট্রাক সাদাপাথর জব্দ, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ট্রাকে করে পাথর নেওয়ার সময় দুই চালককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁরা হলেন বগুড়ার নরুইল গ্রামের রেজওয়ান (২৭) ও কালিবালা গ্রামের আরিফুল (৩৫)। মঙ্গলবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই ট্রাকচালককে জরিমানা করা হয়।

এর আগে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদের সামনে সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে ট্রাক দুটি আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে ওই ট্রাক দুটি ভোলাগঞ্জ থেকে পাথর নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তাদের তল্লাশিচৌকিতে আটক করা হয়। পরে পাথরবিষয়ক কাগজপত্র দেখাতে পারেননি চালকেরা। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হলে পাথর পরিবহন করা ট্রাক দুটিসহ দুজনকে আটক করা হয়।

আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন কোম্পানীগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ আবুল হাছনাত। তিনি বলেন, আটক দুজনকে সতর্ক করা হয়েছে। জব্দ করা পাথর উপজেলা প্রশাসনের জিম্মায় রয়েছে। এ বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।

সিলেট জেলাসিলেট বিভাগসিলেটজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
ইয়াবাসহ শ্রমিক দলের সভাপতি গ্রেপ্তার

বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রব্বানী। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রব্বানী। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ১০টি ইয়াবাসহ ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রব্বানীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে মাদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হুদা। গ্রেপ্তার গোলাম রব্বানী বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দুওসুও ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি এবং লালপুর দীঘলবস্তি গ্রামের মৃত ইব্রাহিমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় মাদক বিক্রির খবর পেয়ে দুওসুও ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এর লালপুর দীঘলবস্তি কবরস্থানের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে ১০টি ইয়াবা উদ্ধার পুলিশ।

এ বিষয়ে উপজেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মাদক কারবারি তো দূরের কথা, মাদক সেবন করে এমন লোকদেরও দলে ঠাঁই নেই। তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর অপকর্মের দায় দল নেবে না।

বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হুদা বলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঠাকুরগাঁওইয়াবাপুলিশমামলাগ্রেপ্তারমাদকজেলার খবররংপুর বিভাগ
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ: টেন্ডার বক্স ভাঙচুর, কার্যক্রম স্থগিত

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্রের বক্স ভাঙচুর করে আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্রের বক্স ভাঙচুর করে আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বানের শেষ দিনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একদল দুর্বৃত্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত দুটি আবেদন বক্সের একটি ভেঙে ফেলে এবং এর ভেতরে থাকা আবেদনপত্র ছিঁড়ে তছনছ করে দেয়। এ সময় খাদ্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল আজ বেলা ৩টা। উপজেলা প্রশাসন এ দিনই বেলা ৩টায় লটারির মাধ্যমে ডিলার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে তার আগেই ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্রের বক্স ভাঙচুর করে আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্রের বক্স ভাঙচুর করে আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র নষ্টের ঘটনায় সময়মতো আবেদনপত্র জমা দিতে না পারায় অনেক আবেদনকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় যোগ্য আবেদনকারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা স্বপন কুমার বলেন, ঘটনার সময় উপস্থিত দুর্বৃত্তদের তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তাদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খাদ্য কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও নিরাপত্তা বিবেচনায় আপাতত ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

নিয়োগগাইবান্ধাভাঙচুরপলাশবাড়ীজেলার খবররংপুর বিভাগ
তিন দাবিতে রাবির চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন

রাবি প্রতিনিধি 
তিন দফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা
তিন দফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধনসহ তিন দফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিভাগের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে বিভাগীয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তাঁরা। পরে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভাগে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন, ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু করা এবং বিসিএস পরীক্ষায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ক্যাডার সংযোজন।

এ সময় বিভাগের সুমন আলী নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের ডিপার্টমেন্টের বয়স ১০ বছর, কিন্তু এখনো কোনো উন্নয়ন হয়নি। ক্লাসরুমের ঘাটতি আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকলেও ১০ বছরেও ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু হয়নি। আমরা বারবার দাবি জানালেও শুধু আশ্বাসই পেয়েছি।’

আরেক শিক্ষার্থী জান্নাত জামান বলেন, ‘বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরাও আমাদের বিভাগে শিক্ষক হিসেবে আবেদন করতে পারছে। অথচ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি একটি অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ। এখানে আমরা অনার্সে তিন মাস ও মাস্টার্সে ছয় মাস ইন্টার্নশিপ করি। অথচ আমাদেরই শিক্ষক নিয়োগে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক। আমরা বিভাগে তালা দিয়েছি এবং প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছি। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেব।’

এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এনামূল হক বলেন, ‘আমি ঢাকা আছি; কিন্তু শুনেছি কয়েকটা দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিভাগে তালা দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের কাছে কোনো দাবি নিয়ে আসেনি। এমনকি এ বিষয়ে আমাদের অবহিতও করেনি।’

বিজ্ঞপ্তিরাজশাহী জেলানিয়োগশিক্ষার্থীবিক্ষোভরাজশাহী বিভাগরাজশাহীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
