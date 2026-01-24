Ajker Patrika
রাজশাহী

রাণীনগরে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
রাণীনগরে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ছিনতাইয়ের অভিযোগ
প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

নওগাঁর রাণীনগরে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে এক চালককে অপহরণ করে তাঁর ব্যাটারিচালিত অটো টমটম ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার আবাদপুকুর-কালীগঞ্জ সড়কের কয়াপাড়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী চালকের নাম তারেক রহমান। তিনি উপজেলার একডালা ইউনিয়নের স্থল গ্রামের আশরাফুল হোসেনের ছেলে।

তারেক রহমান জানান, স্থল গ্রামের নবাব আলীর ছেলে ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম কাঁচা তরিতরকারি কেনার জন্য তাঁর অটো টমটম ভাড়া করেন। শনিবার ভোরে তাঁরা বগুড়ার আদমদীঘি বাজারের উদ্দেশে রওনা হন। সকাল ৬টার দিকে কয়াপাড়া এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি মাইক্রোবাস এসে অটো টমটমের পথরোধ করে।

এ সময় মাইক্রোবাস থেকে কয়েকজন নেমে নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দেয় এবং অটো টমটমে মাদক রয়েছে বলে দাবি করে। পরে তল্লাশির নামে জোরপূর্বক তারেক রহমান ও রফিকুল ইসলামকে মাইক্রোবাসে তুলে তাঁদের হাত-পা, চোখ-মুখ বেঁধে নেওয়া হয়। মাইক্রোবাসে তুলে মারধর করে তাঁদের কাছ থেকে ১৮ হাজার টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

তারেক রহমান আরও জানান, পরে শনিবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে নাটোরের সিংড়া উপজেলার জামতলা এলাকায় তাঁদের চোখ-মুখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় সড়কের পাশে ফেলে রেখে যায় চক্রটি। এ সময় প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ব্যাটারিচালিত অটো টমটমটিও নিয়ে যায় তারা।

এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ভুক্তভোগী।

রাণীনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বাবলু চন্দ্র পাল বলেন, এখনো এ ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বগুড়া সদরতদন্তরাজশাহী বিভাগতদন্ত কমিটিরাজশাহীতারেক রহমানডিবি
