রাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রশিবির। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন অ্যাগ্রোনমি বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও শাখা শিবির সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ফলিত রসায়ন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজা ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে পরিসংখ্যান বিভাগের এস এম সালমান সাব্বির মনোনয়ন পেয়েছেন।
আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শাখা শিবিরের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিবিরের সমাজসেবা সম্পাদক আব্দুল মুহাইমিন এই প্যানেল ঘোষণা করেন।
প্যানেলে আরও রয়েছেন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে হামিদুল্লাহ নাঈম, সহক্রীড়া সম্পাদক আবু সাইয়্যেদ সামী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, মহিলা সম্পাদক সাইয়্যেদা হাফসা, সহমহিলা সম্পাদক সামিয়া জান্নাত, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নাজমুস শাকিব, সহতথ্য ও গবেষণা সিফাত আবু সালেহ, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, সহমিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল গালিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক হাসান হাওলাদার, সহবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সায়েম, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক ইমরান লস্কর, সহবিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক নয়ন মুরসালিন, পরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সহপরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক মাসুমা ইসরাত মুমু।
এ ছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে লড়বেন দ্বীপ, সুজন চন্দ্র, ইমজিয়াউল হক কামালি ও খালিদ হাসান।
রাকসুর পাশাপাশি ১৭টি হল সংসদের প্যানেলও চূড়ান্ত করেছে দলটি। হলে দায়িত্বরত নেতারা নিজেদের মতো প্যানেল সাজিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে বলে জানান তাঁরা।
রাকসু নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী, আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময়, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর বাছাই, ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
