Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

একনেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি আগামী একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং শিক্ষার্থীরা বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন করেন।

কর্মসূচিতে সংহতি জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব সাইফ মুস্তাফিজ, বহল বাড়ি ও বুড়ি পোতাজিয়া সচেতন নাগরিক ফোরাম, শাহজাদপুর সচেতন নাগরিক ফোরাম, মালিথা স্মৃতি পরিষদ ও শাহজাদপুর স্বার্থ রক্ষা কমিটির নেতারা জানান, ডিপিপি বারবার বিলম্বিত হয়েছে, এবার আর নয়। আগামীকালের একনেক সভায় অনুমোদন না হলে দায় সরকারকেই নিতে হবে।

শাহজাদপুর স্বার্থ রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন সবুজ বলেন, ‘ক্যাম্পাস স্থানান্তরের চেষ্টা হলে সাধারণ মানুষ প্রতিহত করবে। আমরা চাই দ্রুত স্থায়ী ক্যাম্পাসের অনুমোদন দেওয়া হোক। সভাপতি অ্যাড. আনোয়ার হোসেন বলেন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শাহজাদপুরেই থাকবে, অন্য কোথাও নয়।’

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নজরুল ইসলাম বলেন, ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের নিমিত্ত আমরা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন প্রকারের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করেছি। আমাদের এই কর্মসূচি প্রকল্পটি একনেকে পাস না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে। আগামী ১৭ আগস্ট একনেকের সভা রয়েছে। আমরা সেদিন ক্যাম্পাসে অবস্থান করব। যদি দেখি একনেকে পাস না হয়, তাহলে আমরা তাৎক্ষণিক লাগাতার আন্দোলনে চালিয়ে যাব।’

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ বয়কট করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীসিরাজগঞ্জক্যাম্পাসরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কিশোরগঞ্জে ড্রেনের পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ঢাবিতে শাকিব খান-জয়া আহসানদের ছবিতে জুতা ছুড়ল ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’

ঢাবিতে শাকিব খান-জয়া আহসানদের ছবিতে জুতা ছুড়ল ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’

বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

হবিগঞ্জে গ্যাস ফিল্ড কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

হবিগঞ্জে গ্যাস ফিল্ড কর্মকর্তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার