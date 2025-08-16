একনেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপি আগামী একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং শিক্ষার্থীরা বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন করেন।
কর্মসূচিতে সংহতি জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব সাইফ মুস্তাফিজ, বহল বাড়ি ও বুড়ি পোতাজিয়া সচেতন নাগরিক ফোরাম, শাহজাদপুর সচেতন নাগরিক ফোরাম, মালিথা স্মৃতি পরিষদ ও শাহজাদপুর স্বার্থ রক্ষা কমিটির নেতারা জানান, ডিপিপি বারবার বিলম্বিত হয়েছে, এবার আর নয়। আগামীকালের একনেক সভায় অনুমোদন না হলে দায় সরকারকেই নিতে হবে।
শাহজাদপুর স্বার্থ রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন সবুজ বলেন, ‘ক্যাম্পাস স্থানান্তরের চেষ্টা হলে সাধারণ মানুষ প্রতিহত করবে। আমরা চাই দ্রুত স্থায়ী ক্যাম্পাসের অনুমোদন দেওয়া হোক। সভাপতি অ্যাড. আনোয়ার হোসেন বলেন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শাহজাদপুরেই থাকবে, অন্য কোথাও নয়।’
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নজরুল ইসলাম বলেন, ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের নিমিত্ত আমরা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন প্রকারের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করেছি। আমাদের এই কর্মসূচি প্রকল্পটি একনেকে পাস না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে। আগামী ১৭ আগস্ট একনেকের সভা রয়েছে। আমরা সেদিন ক্যাম্পাসে অবস্থান করব। যদি দেখি একনেকে পাস না হয়, তাহলে আমরা তাৎক্ষণিক লাগাতার আন্দোলনে চালিয়ে যাব।’
উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই ‘বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’ বয়কট করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।
