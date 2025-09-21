Ajker Patrika
রাবিতে পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইফতেখারুল আলম মাসউদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বা পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামীকাল সোমবার থেকে কমপ্লিট শাটডাউনে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

বেলা ৩টার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবের বাসায় জরুরি সিন্ডিকেট সভা শুরু হয়।

সভা শেষে বিকেল ৫টা ১০ মিনিটের দিকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইফতেখারুল আলম মাসউদ। তিনি জানান, সিন্ডিকেট সভায় প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধায় শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত বহাল হয়েছে।

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সাগরপথে মিয়ানমারে সার-সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

‘ছাত্রদল করায় আমাকে পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা হয়’

রাবিতে পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউন

ময়নাতদন্ত শেষে সেই আইরিশ পর্যটকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

