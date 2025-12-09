Ajker Patrika

বেগম রোকেয়াকে ‘কাফির-মুরতাদ’ বললেন রাবি শিক্ষক মাহমুদুল

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৭
খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। ছবি: সংগৃহীত
খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

বেগম রোকেয়াকে ‘মুরতাদ’ ও ‘কাফির’ আখ্যা দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে বেগম রোকেয়া দিবসে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ মুরতাদ-কাফির বেগম রোকেয়ার জন্মদিন।’ 

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জানান, তিনি সাজিদ হাসান নামের একজনের পোস্ট শেয়ার করে ক্যাপশনে ওই কথাগুলো লিখেছেন। তাঁর দাবি, ‘ওই পোস্ট পড়ে মনে হয়েছে বেগম রোকেয়া ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। সাজিদ হাসানের পোস্টের পুরো লেখাটা পড়লে বেগম রোকেয়ার সেই পরিচয় এসে যায়।’

এমন মন্তব্যের কারণ সম্পর্কে বলেন, ‘এই পোস্টের লেখাগুলো ভেরিফিকেশনের জন্য বড় আলেমের কাছে যেতে হবে। আলেমের কাছে গেলেই আপনি বুঝবেন তিনি কাফের বা মুরতাদ ছিলেন কি না!’

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের এমন মন্তব্য ঘিরে এরই মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেককে আবার ওই শিক্ষকের প্রশংসাও করতে দেখা গিয়েছে। কমেন্টে অনেক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ‘সহমত স্যার।’

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস এষা বলেন, ‘বেগম রোকেয়া পুরো উপমহাদেশেই নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কারণেই আমাদের নারীরা বর্তমানে পড়াশোনা, রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। তাঁকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা মানে গোটা নারী সমাজকেই হেয় করা।’

রাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক জায়িদ হাসান জোহা বলেন, ‘সবারই নিজস্ব দর্শন থাকে, আর তার মাপকাঠিও আলাদা। তবে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে না বলাই উত্তম বলে মনে করি।’

তবে বিষয়টিকে ব্যক্তিগত অভিমত বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব। তিনি বলেন, ‘এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। এটা অনেকের ভালো লাগবে না। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে এনডোর্স করি না।’

সিরাজগঞ্জে শাড়ি কারখানায় আগুন

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি  
শাড়ি কারখানায় আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
শাড়ি কারখানায় আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে একটি শাড়ি কারখানা আগুনে পুড়ে গেছে। এতে বিপুলসংখ্যক কাপড়, কম্পিউটার, আসবাব ও চারটি মেশিন পুড়ে গেছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে এনায়েতপুর থানার গোপালপুর গাবতলা এলাকার সেরাজুল ও বাবু মল্লিকের শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে বেলকুচি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ বাদ ফজর গাবতলায় প্রতিষ্ঠিত বিসমিল্লাহ ডিজিটাল শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়তে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

পরে বেলকুচি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে কারখানায় রক্ষিত কাপড়, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও মেশিনপত্র পুড়ে যায়।  

কারখানার মালিক বাবু মল্লিক জানান, মেশিনের বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫৬ লাখ টাকা হতে পারে।

বেলকুচি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ শহিদুর রহমান বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিভিয়ে ফেলেছি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে।’

ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল প্রধান শিক্ষিকার, আহত স্বামী

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৬
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

পঞ্চগড়ে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে রিনা আক্তার (৪৫) নামের এক প্রধান শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী সাইফুল ইসলাম (৫৩) আহত হন।

আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পঞ্চগড় পৌরসভার তেলিপাড়া এলাকায় পঞ্চগড়-১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সামনে পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিনা জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার মুন্সীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি কিন্ডারগার্টেন স্কুল দেবীগঞ্জ পারফেক্ট একাডেমির প্রধান শিক্ষক।

আহত সাইফুল ইসলাম শেখবাঁধা রেয়াজিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ সকালে দেবীগঞ্জ থেকে মোটরসাইকেলে পঞ্চগড় শহরে আসছিলেন এই দম্পতি। পঞ্চগড়-১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সামনে পৌঁছালে একটি ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে সড়কের স্পিডব্রেকারে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারান তাঁরা। এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান রিনা আক্তার। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

এদিকে দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অবৈধ স্পিডব্রেকার অপসারণের দাবিতে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধরা সড়ক থেকে সরে যান।

পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। চালক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে।

৮ দফা দাবিতে রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আজ মঙ্গলবার প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালের রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আজ মঙ্গলবার প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগসহ আট দফা দাবিতে আজ মঙ্গলবার তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন। দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষার্থীরা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন।

শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) থেকে আলাদা করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করা, সব কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদটি শুধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষিত করা, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম দশম গ্রেডের পে-স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের চাকরিতে প্রবেশের পর ছয় মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার্থীরা বলেন, তিন-চার মাস আগে আট দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শুধু আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে। আজও তারা সেই আশ্বাস বাস্তবায়ন করেনি।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী মো. বরকাতুল্লাহ বলেন, ‘যত দিন পর্যন্ত আমাদের দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেনে না নেবে, তত দিন ক্যাম্পাস লকডাউন ও প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকবে।’

রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কিশোর কুমার মজুমদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। তাদের দাবি বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের এখতিয়ারবহির্ভূত। এ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে।’

ইয়াবাসহ দুলাভাই-শ্যালিকা গ্রেপ্তার

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
জব্দ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার তালতলী উপজেলায় প্রায় ১ হাজার ৪৮৫টি ইয়াবা বড়িসহ হুমায়ুন কবির (৪০) ও খুকুমণি (৩২) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নৌবাহিনী ও পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা সম্পর্কে দুলাভাই-শ্যালিকা।

গ্রেপ্তার হুমায়ুনের বাড়ি বরগুনা সদর উপজেলার পরীরখাল গ্রামে এবং খুকুমণির বাড়ি তালতলী উপজেলার মোমেসাপাড়া এলাকায়।

জানা গেছে, আজ সকালে হুমায়ুন কবির ও খুকুমণি ইয়াবা বড়ি নিয়ে ঢাকা থেকে আমতলীতে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা মোটরসাইকেলে তালতলী শহরে যাচ্ছিলেন। পথে তালতলী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে নৌবাহিনী ও পুলিশের যৌথ চেকপোস্টে তাঁদের মোটরসাইকেলটি আটকানো হয়। পরে তল্লাশি করে খুকুমণির কাছ থেকে ১ হাজার ৪৮৫টি ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়। পুলিশ ও নৌবাহিনী তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় সোপর্দ করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আজ বিকেলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে মাদক-সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে।

তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। তাঁরা সম্পর্কে দুলাভাই-শ্যালিকা।

