রাবিতে শিবিরের প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন জুলাইয়ে চোখ হারানো দ্বীপ মাহবুব

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ থেকে নির্বাহী সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জুলাই বিপ্লবে চোখ হারানো দ্বীপ মাহবুব। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর শিবির-সমর্থিত ২৩ সদস্যবিশিষ্ট প্যানেলে দ্বীপ মাহবুবের নাম ঘোষণা করা হয়।
দ্বীপ বলেন, ‘আমাদের ক্যাম্পাসে রাকসু দীর্ঘদিন একধরনের দিবা-স্বপ্নের মতো ছিল। আমরা দেখেছি, অতীতে কীভাবে দখলদার শক্তি গণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। শুরুতে আমি স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু পরে যখন ছাত্রশিবিরকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তখন তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও গুণাবলি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। সেই কারণেই আমি তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তিনি বলেন, ‘জুলাইয়ে আমি একটি চোখ হারিয়েছি, মস্তিষ্কে এখনো গুলির অংশ নিয়ে বেঁচে আছি। আমি যদি নির্বাচিত হই, তাহলে জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের অংশ হিসেবে ৪ আগস্ট পাবনা শহরে শিক্ষার্থীদের মিছিলে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সাঈদ খান ও তাঁর সহযোগীরা অতর্কিত গুলি চালান। এতে দুই শিক্ষার্থী নিহত হন, আহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দ্বীপ মাহবুবসহ আরও অনেকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে দ্বীপের একটি চোখ নষ্ট হয় এবং গুলি তাঁর মস্তিষ্ক ভেদ করে যায়। দীর্ঘ পাঁচ মাস চিকিৎসা শেষে তিনি আবারও ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিতে শুরু করেন। ঘটনার পর তাঁর বা হাত ও পা প্যারালাইজড হয়ে যায়। বর্তমানে চলাফেরা করতে কষ্ট হয়।
