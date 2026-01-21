Ajker Patrika

বিএনপির রাজশাহী বিভাগের ৮ বিদ্রোহী প্রার্থীকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিভাগের ছয়টি আসনে থাকা বিএনপির আট ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় এই আটজনকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কৃত আটজন হলেন নওগাঁ-৩ আসনের প্রার্থী মহাদেবপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকি জনি, নাটোর-১ আসনের প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু, একই আসনের প্রার্থী জেলা বিএনপির সদস্য ইয়াসির আরশাদ রাজন, নাটোর-৩ আসনের প্রার্থী জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদ, রাজশাহী-৫ আসনের প্রার্থী পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির সদস্য ইসফা খায়রুল হক শিমুল, একই আসনের প্রার্থী লন্ডন জিয়া পরিষদের সহসভাপতি রেজাউল করিম, পাবনা-৩ আসনের প্রার্থী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম ও পাবনা-৪ আসনের প্রার্থী জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু।

তাঁদের মধ্যে ইয়াসির আরশাদ রাজন বিএনপি সরকারের প্রয়াত প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটলের ছেলে। নাটোর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন তাঁর মেয়ে ফারজানা শারমীন পুতুল। মনোনয়ন না পেয়ে তাঁর ভাই ইয়াসির আরশাদ রাজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ১০ মিনিট পরে তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে যান। তবে সময় শেষ হওয়ায় তাঁর আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার গৌরীপুরে সংবাদ সম্মেলন করে রাজন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে বোন ফারজানা শারমীন পুতুলকে সমর্থন দেন তিনি। তবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন গৃহীত না হওয়ায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিএনপিরাজশাহী বিভাগরুহুল কবির রিজভীবহিষ্কারজেলার খবরপ্রার্থী
