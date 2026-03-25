আইনি জটিলতায় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সময় লাগছে: শাহে আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

আইনি জটিলতার কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সময় লাগছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচিত সরকার হিসেবে মনে করি দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচন হওয়া উচিত। আমরা এটা করতে চাই। কিন্তু কিছু আইনি জটিলতার কারণে একটু সময় লাগছে।’

আজ বুধবার রাজশাহী সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মীর শাহে আলম বলেন, ‘বিগত অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করে স্থানীয় সরকারের পাঁচটি স্তরে নির্বাচন বাতিল করে সেখানে প্রশাসক নিয়োগের বিধান করেছে। এই নির্বাচনগুলো দলীয় প্রতীকে হতো। সেই প্রতীক বাতিল করে সাধারণ প্রতীকে করার জন্য প্রস্তাবনা দিয়েছে। এই অধ্যাদেশগুলো সংসদের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপন করেছেন আইনমন্ত্রী।

‘এর পরে বিশেষ কমিটিতে আছে। জাতীয় সংসদে এই পাঁচটি অধ্যাদেশ পাসের পর আইন মন্ত্রণালয় হয়ে আমাদের মন্ত্রণালয়ে আসবে। তখন সাধারণ প্রতীকে নির্বাচনের জন্য দ্রুততম সময়ে আমরা ব্যবস্থা নেব।’

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে আমরা কতগুলো আইন আকারে পাস করব, সেটি এক মাসের মধ্যেই আমাদের করতে হবে। তাই ওই অধ্যাদেশগুলো এক মাসের মধ্যে পাস হবে।

‘তারপর কোন নির্বাচনটি কবে করব, সে বিষয়ে সময় ঠিক হবে। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সিটি করপোরেশন ও জেলা পরিষদে এবং উপজেলা পরিষদে যে প্রশাসকদের দায়িত্ব দেওয়া আছে, তাঁরাই দায়িত্ব পালন করবেন।’

এর আগে প্রতিমন্ত্রী চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর কাঁচার বিলের খালের ওপর নির্মাণাধীন ব্রিজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর তিনি আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ব্রিজের অ্যাপ্রোচ রোড বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করে জনসাধারণ ও পরিবহন চলাচলের উপযোগী করতে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করার নির্দেশনা দেন।

এ সময় রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক হারুনুর রশিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম বুলবুল, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) মো. ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

