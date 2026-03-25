গুঁড়িয়ে দেওয়া আ.লীগ অফিসে মালিকানার সাইনবোর্ড

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগ অফিসের জায়গায় এবার টানানো হয়েছে মালিকানার সাইনবোর্ড। গতকাল মঙ্গলবার রাতের কোনো এক সময় নগরীর কুমারপাড়া এলাকার ওই জমিতে ডা. দুর্জয় মৈত্রের নামে সাইনবোর্ডটি টানানো হয়। ওয়ারিশসূত্রে তিনি জমিটির মালিক দাবি করা হয়েছে।
ডা. দুর্জয় মৈত্র জেলা আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট পূর্ণিমা ভট্টাচার্যের ছেলে।
জানতে চাইলে পূর্ণিমা ভট্টাচার্য জানান, এই জমির মালিক ছিলেন তাঁর দাদাশ্বশুর। পরে সেটি অর্পিত সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় করা হয়। মালিকানা ফেরত পেতে ২০১২ সালে তাঁরা আইনি লড়াই শুরু করেছিলেন। রায় পান ২০১৮ সালে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রায় ৫ শতাংশ আয়তনের এই জমির মালিক এখন তাঁর ছেলে ডা. দুর্জয় মৈত্র।
পূর্ণিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের অফিসটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর আরেক দফা পারে না যে মাটি তুলে নিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে দেখলাম—পাবলিক টয়লেট ঘোষণা করে সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে। এরপর কারা যেন তিন দিন আগে মাপজোখ করে গেছে। এভাবে তো আমাদের জমি বেদখল হতে দিতে পারি না।’
পূর্ণিমা ভট্টাচার্য আরও বলেন, ‘এখন আমাদের জমি আমাদের থাকবে। আমাদের পুরো বংশ আওয়ামী লীগ করেছে। আমিও আওয়ামী লীগ করেছি। কোনো দিন আবার আওয়ামী লীগ এসে চাইলে, দেব।’
