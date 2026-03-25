Ajker Patrika
রাজশাহী

গুঁড়িয়ে দেওয়া আ.লীগ অফিসে মালিকানার সাইনবোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া আ.লীগ অফিসে মালিকানার সাইনবোর্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে গুঁড়িয়ে দেওয়া আওয়ামী লীগ অফিসের জায়গায় এবার টানানো হয়েছে মালিকানার সাইনবোর্ড। গতকাল মঙ্গলবার রাতের কোনো এক সময় নগরীর কুমারপাড়া এলাকার ওই জমিতে ডা. দুর্জয় মৈত্রের নামে সাইনবোর্ডটি টানানো হয়। ওয়ারিশসূত্রে তিনি জমিটির মালিক দাবি করা হয়েছে।

ডা. দুর্জয় মৈত্র জেলা আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট পূর্ণিমা ভট্টাচার্যের ছেলে।

জানতে চাইলে পূর্ণিমা ভট্টাচার্য জানান, এই জমির মালিক ছিলেন তাঁর দাদাশ্বশুর। পরে সেটি অর্পিত সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় করা হয়। মালিকানা ফেরত পেতে ২০১২ সালে তাঁরা আইনি লড়াই শুরু করেছিলেন। রায় পান ২০১৮ সালে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রায় ৫ শতাংশ আয়তনের এই জমির মালিক এখন তাঁর ছেলে ডা. দুর্জয় মৈত্র।

পূর্ণিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের অফিসটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর আরেক দফা পারে না যে মাটি তুলে নিয়ে যাবে। কিছুদিন আগে দেখলাম—পাবলিক টয়লেট ঘোষণা করে সাইনবোর্ড টানানো হয়েছে। এরপর কারা যেন তিন দিন আগে মাপজোখ করে গেছে। এভাবে তো আমাদের জমি বেদখল হতে দিতে পারি না।’

পূর্ণিমা ভট্টাচার্য আরও বলেন, ‘এখন আমাদের জমি আমাদের থাকবে। আমাদের পুরো বংশ আওয়ামী লীগ করেছে। আমিও আওয়ামী লীগ করেছি। কোনো দিন আবার আওয়ামী লীগ এসে চাইলে, দেব।’

বিষয়:

রাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

সম্পর্কিত

