ঈশ্বরদীতে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ দুজন আটক

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি
বিদেশি পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিদেশি পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি ও ম্যাগাজিনসহ আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিদেশি পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি, ম্যাগাজিন ও নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে শহরের নারিচা সড়ক থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন ঈশ্বরদী পৌর এলাকার ইসলামপুর ভূতেরগাড়ি মহল্লার মো. আকরাম হোসেনের ছেলে শাহান হোসেন (২৩) এবং একই মহল্লার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন (২১)।

শুক্রবার দুপুরে ঈশ্বরদী শহর আমবাগান পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন জানান, ১৫ আগস্ট ঘিরে শহরে পুলিশের তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়। অভিযান চলাকালে রাত দেড়টার দিকে পৌর এলাকার নারিচা শাওন চা কোম্পানির ৫০ গজ দক্ষিণে সড়কে চেকপোস্ট (তল্লাশি চৌকি) থেকে সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি লোডিং বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত রেজিস্ট্রেশনবিহীন মোটরসাইকেলটিও জব্দ করা হয়।

আফজাল হোসেন আরও জানান, আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় তাঁরা নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী বলে জানিয়েছেন। পরে দুজনকে অস্ত্র আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে অবৈধ অস্ত্রের উৎস ও তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

