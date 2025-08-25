সিরাজগঞ্জে পারিবারিক কলহে স্ত্রী খুন, স্বামী আটক

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কান্দাপাড়ার খাঁপাড়া এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা অভিযুক্ত স্বামীকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূ অঞ্জনা খাতুন (৩৫) ওই গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন ওরফে বুলেটের স্ত্রী। আটক ইব্রাহিম আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
স্থানীয়দের ধারণা, নেশার টাকার জন্য এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।
সোমবার সকালে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহাগ হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ইব্রাহিম। পরে পালানোর সময় স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। এখনো মামলা হয়নি। নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে হত্যা করেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। মরদেহের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কান্দাপাড়ার খাঁপাড়া এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা অভিযুক্ত স্বামীকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত গৃহবধূ অঞ্জনা খাতুন (৩৫) ওই গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন ওরফে বুলেটের স্ত্রী। আটক ইব্রাহিম আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
স্থানীয়দের ধারণা, নেশার টাকার জন্য এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।
সোমবার সকালে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহাগ হোসাইন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ইব্রাহিম। পরে পালানোর সময় স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। এখনো মামলা হয়নি। নেশার টাকার জন্য স্ত্রীকে হত্যা করেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আহসানুজ্জামান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। মরদেহের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে গাড়ির ধাক্কায় মামুন মোল্লা (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। রোববার (২৫ আগস্ট) রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার চাপতা বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মামুন মোল্লা তিলছড়া গ্রামের আশরাফ মোল্লার ছেলে।৩ মিনিট আগে
বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) আরও ১৫ কর্মকর্তার তথ্য চেয়ে নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বরিশাল সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কাইয়ুম হাওলাদার এ নোটিশ দেন। রোববার দুদক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে আরও ১৯ জনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।২৭ মিনিট আগে
খুলনার ডুমুরিয়া এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় ইজিবাইকে দুই আরোহী নিহত ও দুইজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে।৩০ মিনিট আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত তুলা মিয়া ও নাজমুল হক একসঙ্গে চলাফেরা করতেন। তাঁরা চুরির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। রোববার রাতে নাজমুল তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান তুলা মিয়াকে। খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ নাজমুল দা দিয়ে তাঁকে কোপাতে শুরু করেন।২ ঘণ্টা আগে