নওগাঁয় বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি

 নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁয় বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি। ছবি: আজকের পত্রিকা
নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার ভীমপুর ইউনিয়নের রানীপুকুর গ্রামে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশধারী ডাকাত দল অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের বেঁধে ফেলে টাকা, স্বর্ণালংকার, মোটরসাইকেলসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় আট লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে ডাকাতেরা।

মঙ্গলবার ভোরের দিকে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতির শিকার বাড়ির মালিক আব্দুল হামিদ ভীমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহসভাপতি।

হামিদ বলেন, মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে ৮-১০ জনের মুখোশধারী ডাকাত দল হঠাৎ বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা প্রথমে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে, পরে অস্ত্র ঠেকিয়ে সবাইকে জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর আলমারি ও ঘর তছনছ করে ৮০ হাজার টাকা, প্রায় সাড়ে চার ভরি স্বর্ণালংকার, একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল, কয়েকটি মোবাইল ফোন, ছাগল, চাল-ডাল, পোশাকসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়।

আব্দুল হামিদ আরও বলেন, ‘ডাকাতেরা অত্যন্ত সংগঠিত ছিল। তারা চিৎকার করতে বাধা দেয় এবং সবাইকে ভয়ভীতি দেখায়। এ সময় আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে যায়।’

এদিকে খবর পেয়ে সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মহাদেবপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়ব্রত পাল এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন রেজা।

ওসি বলেন, ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

নওগাঁডাকাতিমহাদেবপুরজেলার খবর
