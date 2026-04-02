রাজশাহী

ভুয়া চাহিদাপত্রে তেল নিতে যাওয়া ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
মিথ্যা চাহিদাপত্র দেখিয়ে রাজশাহীর পবা উপজেলায় আজ বুধবার ব্যারেল ও ড্রাম নিয়ে জ্বালানি তেল আনতে ফিলিং স্টেশনে যান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভুয়া চাহিদাপত্রে ফিলিং স্টেশন থেকে অফিসের নামে ৩০০ লিটার পেট্রল ও অকটেন নিতে যাওয়া ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ কর্মীকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের রাজশাহীর নওহাটা স্টেশন থেকে তাঁদের প্রত্যাহার করে ঢাকায় সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যাহার হওয়া পাঁচজন হলেন লিডার রবিউল আলম, গাড়িচালক আজিজুর রহমান, ফায়ার ফাইটার জাকির হোসেন, ইয়াসির আরাফাত ও আব্বাস আলী। ফায়ার সার্ভিসের নওহাটা স্টেশনের ইনচার্জ ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন সরকার বলেন, ‘আমি ছুটিতে ছিলাম। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকালে অফিসে এসেছি। এসে তাঁদের শোকজ করা কিংবা ব্যাখ্যা তলব করার মতো সময়ও পাইনি। ঘটনাটি জানাজানি হলে সদর দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচজনকে প্রত্যাহার করে হেডকোয়ার্টারে নিয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ৯টায় তাঁরা স্টেশন ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।’

নিরঞ্জন সরকার আরও বলেন, ‘আমি রাজশাহী এসে পৌঁছেছি আর তাঁরা ঢাকায় গিয়ে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি। এখন তদন্ত হবে। তদন্ত শেষে বিভাগীয় ব্যবস্থা।’

উল্লেখ্য, স্টেশনপ্রধান নিরঞ্জন সরকার ছুটিতে গেলে লিডার রবিউল আলমকে দায়িত্ব দিয়ে যান। গতকাল তিনি অফিসের নামে একটি ভুয়া চাহিদাপত্র তৈরি করেন। এরপর একটি সরকারি গাড়িতে ড্রাম ও ব্যারেল তুলে পার্শ্ববর্তী একটি ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে যান। তাঁরা প্রথমে ২০০ লিটার পেট্রল নেন। এরপর আরও ১০০ লিটার অকটেন নেন। এ সময় সেখানে থাকা পুলিশ সদস্যদের সন্দেহ হয়। তাঁরা ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে পেট্রল ও অকটেনের প্রয়োজন নেই।

এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ওই ৩০০ লিটার তেল ফেরত নেওয়া হয়।

এই পাঁচজন ভুয়া চাহিদাপত্র দিয়ে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলের জন্য তেল নিতে গিয়েছিলেন বলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

