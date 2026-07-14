Ajker Patrika
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রাজবাড়ী

ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়ম, কালুখালীর দুই ইউপি চেয়ারম্যান সাময়িক বরখাস্ত

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়ম, কালুখালীর দুই ইউপি চেয়ারম্যান সাময়িক বরখাস্ত
রতনদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেহেদি হাচিনা পারভীন এবং মদাপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মদন কুমার প্রামাণিক। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার দুটি ইউনিয়ন পরিষদের দুই চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ৫ জুলাই স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব মো. আব্দুর রহমান স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বরখাস্ত হওয়া জনপ্রতিনিধিরা হলেন উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেহেদি হাচিনা পারভীন এবং মদাপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মদন কুমার প্রামাণিক।

গতকাল সোমবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালুখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মেজবাহ উদ্দিন।

ইউএনও বলেন, ‘১২ জুলাই বরখাস্তের প্রজ্ঞাপন হাতে পেয়েছি। বর্তমানে দুটি পরিষদেই চেয়ারম্যানের পদ শূন্য রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ভিজিএফ কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে। এটি ইউনিয়ন পরিষদ ও জনস্বার্থ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইনানুযায়ী যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই ৩৪(১) ধারার ক্ষমতাবলে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

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