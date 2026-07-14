Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

না ফেরার দেশে বন্য প্রাণী সংরক্ষণকর্মী সীতেশ রঞ্জন দেব

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ১৮: ১২
না ফেরার দেশে বন্য প্রাণী সংরক্ষণকর্মী সীতেশ রঞ্জন দেব
মমতাময় অভিভাবক সীতেশ রঞ্জন দেব। ছবি: আজকের পত্রিকা

একসময় বন্য প্রাণী শিকার করলেও পরে তাঁরই হাত ধরে প্রাণ ফিরে পেয়েছে অসংখ্য বন্য প্রাণী। অসুস্থ, বিপন্ন বন বিড়াল, ভালুক, ইগল, অজগর, হরিণ থেকে শুরু করে অসহায় প্রাণীগুলোর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমতা। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ব্যক্তি উদ্যোগে তাই প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। এখনো অসংখ্য অসুস্থ প্রাণী সেখানকার নিরাপদ পরিবেশে থেকে আশ্রয় আর চিকিৎসা নিয়ে আবার তাদের চিরচেনা বন্য পরিবেশে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায়। তবে আজ তাদের দেখভালের জন্য নেই সেই মমতাময় অভিভাবক সীতেশ রঞ্জন দেব। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় শ্রীমঙ্গলে নিজ বাসস্থানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ‘সীতেশ বাবু'।

সীতেশ রঞ্জন দেব ছিলেন বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আন্দোলনের কর্মী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সীতেশ রঞ্জন দেবের নাতি রাজদ্বীপ দেব জানান, সকালে হঠাৎ করে সীতেশ রঞ্জন দেবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য রওনা হন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তিনি মারা যান।

পরিবারের তথ্য অনুযায়ী, সীতেশ রঞ্জন দেব দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন এবং বাসায় চিকিৎসাধীন ছিলেন।

আজ বেলা ২টার দিকে শ্রীমঙ্গলের নিজ গ্রাম নোয়াগাওয়ে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

সীতেশ রঞ্জন দেবের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরীসহ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতারা।

কয়েক দশক ধরে আহত, অসুস্থ ও বিপন্ন বন্য প্রাণী উদ্ধার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ করেছেন সীতেশ রঞ্জন দেব। বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ এবং জনসচেতনতা তৈরিতেও তিনি কাজ করেছেন। ১৯৯১ সালে ভালুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাঁর মুখমণ্ডলের একাংশ, হারিয়েছিলেন এক চোখ। কিন্তু তারপরও এই প্রাণীগুলোর জন্য বয়ে গেছে তাঁর ভালোবাসার ফল্গুধারা। ২০১১ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোকে প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে এখনো।

প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি বন্য প্রাণী উদ্ধার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন তাঁর ছেলে সঞ্জিত দেব।

বিষয়:

মৌলভীবাজারচেয়ারম্যানসিলেট বিভাগবন্য প্রাণীশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত