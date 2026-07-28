সভ্যতা ও জ্ঞান বিনিময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে চায় ফ্রান্স: রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে বলেছেন, নিজস্ব ঐতিহাসিক সভ্যতা ও জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে চায় ফ্রান্স। সভ্যতা ও জ্ঞানের পারস্পরিক বিনিময়ে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী ফ্রান্স।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে নাটোরের ঐতিহাসিক রানী ভবানী রাজবাড়ী পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ মন্তব্য করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে।
এর আগে রানী ভবানীর রাজবাড়ীর প্রধান ফটকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান নাটোর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফরহাদ আহমেদ ও রাজবাড়ীর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সহকারী কাস্টোডিয়ান মো. ইমরান হোসেন। এ সময় তাঁরা রাষ্ট্রদূতকে রাজবাড়ীর ছোট তরফ, বড় তরফসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ঘুরিয়ে দেখান এবং রাজবাড়ীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
ফ্রান্সের এ রাষ্ট্রদূত রাজবাড়ী পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নাটোরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীন অন্যান্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে বলেন, আমি মাত্র কিছুদিন আগে ঢাকায় এসেছি। ঢাকার বাইরে নাটোরে এটি আমার প্রথম সফর। এই সুন্দর ঐতিহাসিক জায়গায় (রানী ভবানী রাজবাড়ি) জায়গাতে এসে আমি আনন্দিত। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ও নির্মাণশৈলী আমাকে মুগ্ধ করেছে।
রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ একই সঙ্গে কিছু বিষয়ে কাজ করছে। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে এ কাজে আরও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।
পরিদর্শন শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফরহাদ আহমেদ রাষ্ট্রদূতের হাতে নাটোরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যবিষয়ক একটি গ্রন্থ উপহার হিসেবে তুলে দেন।
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