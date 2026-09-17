Ajker Patrika
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রাজবাড়ী

গোয়ালন্দে অস্ত্র-কার্তুজ ও ককটেল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
গোয়ালন্দে অস্ত্র-কার্তুজ ও ককটেল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১
গ্রেপ্তার মো. ইসলাম সেক ওরফে আকাশ। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান, দুটি তাজা কার্তুজ ও ১০টি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে এসআরবি-১০। এ সময় মো. ইসলাম সেক ওরফে আকাশ (৪১) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ উজানচর এলাকায় এসআরবি-১০, সিপিসি-৩, ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি অভিযানিক দল এই অভিযান পরিচালনা করে।

গ্রেপ্তার ইসলাম সেক ওরফে আকাশ উপজেলার ভোলাই মাতব্বর পাড়া এলাকার এরশাদ সেকের ছেলে।

এসআরবি-১০-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গ্রেপ্তার আকাশের বিরুদ্ধে দুটি অস্ত্র মামলা ও একটি চাঁদাবাজি মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

এসআরবি-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তপন কুমার সরকার জানান, অবৈধ অস্ত্র ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এসআরবি-১০-এর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

রাজবাড়ীঅস্ত্রঅভিযানগ্রেপ্তারযুবক
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