গোয়ালন্দে অস্ত্র-কার্তুজ ও ককটেল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটার গান, দুটি তাজা কার্তুজ ও ১০টি ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে এসআরবি-১০। এ সময় মো. ইসলাম সেক ওরফে আকাশ (৪১) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ উজানচর এলাকায় এসআরবি-১০, সিপিসি-৩, ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি অভিযানিক দল এই অভিযান পরিচালনা করে।
গ্রেপ্তার ইসলাম সেক ওরফে আকাশ উপজেলার ভোলাই মাতব্বর পাড়া এলাকার এরশাদ সেকের ছেলে।
এসআরবি-১০-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গ্রেপ্তার আকাশের বিরুদ্ধে দুটি অস্ত্র মামলা ও একটি চাঁদাবাজি মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
এসআরবি-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তপন কুমার সরকার জানান, অবৈধ অস্ত্র ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এসআরবি-১০-এর অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মৌলভীবাজারের জুড়ী নদী থেকে আবুল কালাম বুলুচাঁন (৪০) নামের এক সিএনজি অটোরিকশাচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার জায়ফরনগর ইউনিয়নের জাঙ্গীরাই এলাকায় জুড়ী নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।২ মিনিট আগে
মিছিলের নেতৃত্ব দেন আদারভিটা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দিপু হাসান। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিল ও মানববন্ধনের খবর পেয়ে মাদারগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দিপু হাসান ও মিরাজকে আটক করে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে শিশুহত্যার বিচারের দাবিতে মিছিল করা হয়...৩ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে আব্দুল্লাহ (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার লালপুর-বনপাড়া সড়কের শিমুলতলা পুলিশ চেকপোস্টের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
নাটোরের লালপুরে ডাবের পানিতে চেতনানাশক মিশিয়ে দুই ফল ব্যবসায়ীকে অজ্ঞান করে ১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খুলনার বটিয়াঘাটা ও সোনাডাঙ্গা এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের পর তাঁদের নাটোর জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে