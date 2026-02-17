Ajker Patrika
রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে আ.লীগ কার্যালয়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা, ঝুলছে উদ্বোধনের ব্যানার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীতে জেলা আ.লীগের কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেড় বছর পর রাজবাড়ীতে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা। একই সঙ্গে কার্যালয়টি উদ্বোধন করার কথা লেখা ব্যানার ঝুলানো রয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কার্যালয় চত্বরে গিয়ে এই দৃশ্য দেখা যায়।

সকাল সোয়া ১০টার দিকে সরেজমিনে দেখা যায়, জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় চত্বরে কয়েকজন স্থানীয় লোক দাঁড়িয়ে আছেন। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের দেয়ালে ব্যানার টানানো রয়েছে। পাশেই উড়ছে জাতীয় পতাকা। ব্যানারে লেখা আছে, ‘৫ আগষ্ট ২০২৪ সালের পরে রাজবাড়ীতে প্রথম জয় বাংলা স্লোগান দেয় জেলা যুবলীগ। আজ জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান মিয়া সোহেলের নেতৃত্বে পার্টি অফিস উদ্বোধন করা হলো।’

এদিকে দেড় বছর বন্ধ থাকার পর হঠাৎ আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শী এক ভ্যানচালক ইসমাইল হোসেন বলেন, সকাল ১০টার দিকে অজ্ঞাত দুই যুবক জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। পরে তাঁরা জাতীয় পতাকা টানান এবং উদ্বোধনের একটি ব্যানার লাগান। এরপর তাঁরা চলে যান।

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস কুমার পাল বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

রাজবাড়ীঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
