রমজান মাসে মেট্রোরেল চলবে নতুন সময়সূচিতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রমজান মাসে মেট্রোরেল চলবে নতুন সময়সূচিতে
ফাইল ছবি

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে মেট্রোরেল চলাচলের সময়সূচিতে বিশেষ পরিবর্তন এনেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। অফিস সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১ রমজান ১৪৪৭ হিজরি থেকে ঈদুল ফিতরের আগের দিন পর্যন্ত এই সময়সূচি কার্যকর থাকবে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) পরিচালক প্রশাসন এ কে এম খায়রুল আলম স্বাক্ষরিত আদেশ এমনটি বলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ডিএমটিসিএলের জনসংযোগ বিভাগ থেকে বিষয়টি জানানো হয়।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল রুটে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে এবং শেষ ট্রেন রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। অপরদিকে মতিঝিল থেকে উত্তরা উত্তর রুটে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে এবং শেষ ট্রেন রাত ১০টা ১০ মিনিটে।

ব্যস্ত সময়গুলোতে ট্রেনের হেডওয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট রাখা হয়েছে। অন্য সময়গুলোতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট বিরতিতে ট্রেন চলাচল করবে।

ডিএমটিসিএল আরও জানিয়েছে, রোজাদার যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশন এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫০ মিলিলিটার পানির বোতল বহনের অনুমতি থাকবে। তবে পানি যেন ছিটকে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ব্যবহৃত বোতল নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে। প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স ও ট্রেনের ভেতরে অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করা যাবে না।

শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

