কমিটির সভা করা গেলেই আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল প্রকাশ: অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
কমিটির সভা করা গেলেই আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল প্রকাশ: অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন
জয়নুল আবেদীন। ছবি: সংগৃহীত

এনরোলমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছুটিতে, এ জন্য সভা করা যাচ্ছে না। সভা করা গেলেই আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) আজকের পত্রিকাকে তিনি এ তথ্য জানান।

তবে কত দিনে সভা হবে এবং আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফলাফল কবে প্রকাশ করা হবে—সে বিষয়ে কিছু জানাননি নবনির্বাচিত এই সংসদ সদস্য। ফলে আরও অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফলপ্রত্যাশীদের।

এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি জয়নুল আবেদীন বলেছিলেন এটা ইলেকশনের পরে। এটা এখন হচ্ছে না। যেহেতু ইলেকশন সামনে এসে গেছে, ইলেকশনের কথা চিন্তা করে এখন হচ্ছে না, ইলেকশনের পরে।

মৌখিক পরীক্ষার দেড় মাস পরও ফল প্রকাশ হয়নি, হতাশায় পরীক্ষার্থীরামৌখিক পরীক্ষার দেড় মাস পরও ফল প্রকাশ হয়নি, হতাশায় পরীক্ষার্থীরা

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির মৌখিক পরীক্ষা গত বছরের ১৫ নভেম্বর শুরু হয়ে ৩০ নভেম্বর শেষ হয়। মৌখিক পরীক্ষার আড়াই মাস পেরিয়ে গেলে ফলাফল জানতে পারেননি প্রায় ৮ হাজার পরীক্ষার্থী।

গত বছরের ২৫ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে ৭ হাজার ৯১৭ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। এর আগে আইনজীবী তালিকাভুক্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২৮ জুন আর এমসিকিউ পরীক্ষা হয়েছিল গত বছরের ২৫ এপ্রিল।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, কয়েক দিন আগে নির্বাচন শেষ হয়েছে। এনরোলমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ছুটিতে রয়েছেন। এ জন্য মিটিং করা যাচ্ছে না। মিটিং করা গেলেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

বাবুগঞ্জসংসদ সদস্যবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবর
