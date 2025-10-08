রাজবাড়ীতে ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলে আটক

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব উল হক বলেন, অভিযানে জেলেদের নৌকা থেকে জব্দ করা হয়েছে ১০ কেজি মা ইলিশ ও ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল। জাল আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং মাছ এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে।
মাহাবুব উল হক আরও বলেন, আটক জেলেদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
