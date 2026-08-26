Ajker Patrika
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পিরোজপুর

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ছারছিনা দরবারের আনন্দ মিছিল

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ছারছিনা দরবারের আনন্দ মিছিল
আজ সকাল ১০টার দিকে ছারছিনা দরবার শরিফ থেকে মিছিলটি বের হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে পিরোজপুরের নেছারাবাদে ছারছিনা দরবার শরিফের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে ছারছিনা দরবার শরিফ থেকে মিছিলটি বের হয়। এতে ছারছিনা আলিয়া মাদ্রাসার কয়েক হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও দরবারের অনুসারী অংশ নেন।

মিছিলটি ছারছিনা দরবার শরিফ থেকে বের হয়ে নেছারাবাদ পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় দরবার শরিফে গিয়ে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য এ মিছিলটি নেছারাবাদ থানার সামনে থেকে বাজারের ভেতর পর্যন্ত কয়েক শ ফুট দীর্ঘ সারিতে বিস্তৃত হয়। সড়কের দুই পাশে দাঁড়িয়ে মিছিলটি দেখতে শত শত সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।

ছারছিনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রুহুল আমীন বলেন, ‘এটি আল্লাহর নবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের দিন। এ উপলক্ষে ছারছিনা দরবার শরিফে প্রতিবছর আনন্দ শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারের আনন্দ মিছিলে বাংলাদেশ জমিয়তে হিজবুল্লাহ, ছাত্র হিজবুল্লাহ ও যুব হিজবুল্লাহর নেতা-কর্মীরাও অংশ নিয়েছেন।’

ছারছিনা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস সিরাজুন মুনির জানান, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ছারছিনা শরিফে দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ আনন্দ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে আলোচনা সভা, মিলাদ, দোয়া, মোনাজাতসহ বিভিন্ন আয়োজন রয়েছে।

আনন্দ মিছিলকে কেন্দ্র করে ছারছিনা ও নেছারাবাদ পৌর শহরজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

বিষয়:

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