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বরগুনা

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: ঘাটে ফিরল ১ জেলের মরদেহ, কবর খুঁড়ে অপেক্ষায় ৪ জনের পরিবার

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি: ঘাটে ফিরল ১ জেলের মরদেহ, কবর খুঁড়ে অপেক্ষায় ৪ জনের পরিবার
আজ সকাল ৮টার দিকে উদ্ধারকারী ট্রলার সাইকুলের মরদেহ নিয়ে উপকূলে ফেরে (ইনসেটে) সাইকুল। ছবি: সংগৃহীত

উত্তাল বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ‘এফবি বরকত’ ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ পাঁচ জেলের মধ্যে সাইকুল (৩৩) নামে এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করে উপকূলে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার পাঁচ জেলের মরদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত কেবল সাইকুলের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাকি চার জেলে নুর আলম (৩৭), কাওসার (৩০), ইব্রাহিম (২৮) ও বেল্লাল (২২)—এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

এর আগে সোমবার (২৪ আগস্ট) বৈরী আবহাওয়া ও উত্তাল ঢেউয়ের কবলে পড়ে ১৩ জন জেলেসহ ‘এফবি বরকত’ ট্রলারটি সাগরে ডুবে যায়। দুর্ঘটনার পর আটজন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও নিখোঁজ থাকেন পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের ওই পাঁচ জেলে।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিখোঁজ পাঁচ জেলের মরদেহ উদ্ধারের খবর উপকূলে পৌঁছালে স্বজনদের মধ্যে একদিকে শোক নেমে আসে, অন্যদিকে প্রিয়জনদের দাফনের প্রস্তুতিও শুরু হয়। স্বজনেরা কবর খুঁড়ে রাখেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে বুধবার সকাল ৮টার দিকে উদ্ধারকারী ট্রলার উপকূলে ফিরলে জানা যায়, কেবল সাইকুলের মরদেহই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এ বিষয়ে ট্রলারের মাঝি বাদল মোল্লা জানান, প্রাথমিকভাবে ডুবে যাওয়া ট্রলারের ভেতরে একজনের মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়। তখন সাগর প্রচণ্ড উত্তাল থাকায় ভেতরে আরও মরদেহ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। সেই ধারণা থেকেই উপকূলে ট্রলার মালিক সমিতি ও স্বজনদের পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধারের কথা জানানো হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে শুধু সাইকুলের মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের বাসিন্দা সুমন মোল্লা বলেন, সাগর থেকে নিখোঁজ জেলেদের মরদেহ উদ্ধারের খবর শুনে স্বজনেরা তাঁদের বাড়িতে কবর প্রস্তুত করেছিলেন। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে সাগরে নেটওয়ার্ক সমস্যায় সঠিক তথ্য উপকূলে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে পাঁচ জেলের মরদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়লেও পরে জানা যায়, শুধু সাইকুলের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টায় দক্ষিণ পাথরঘাটা মীরা বাড়ি জামে মসজিদ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে সাইকুলের মরদেহ দাফন করা হয়। নিহত সাইকুল পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের গহরপুর গ্রামের মৃত সাহাবুদ্দিনের ছেলে।

এদিকে নিখোঁজ নুর আলম, কাওসার, ইব্রাহিম ও বেল্লালের ফেরার আশায় উৎকণ্ঠা ও শোকের মধ্যে উপকূলে অপেক্ষা করছেন তাঁদের স্বজনেরা।

নিখোঁজ নুর আলমের স্বজনেরা জানান, প্রথমে পাঁচ জেলের মরদেহ উদ্ধারের খবর শুনে তাঁরা ভেবেছিলেন, দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হয়েছে। সেই অনুযায়ী কবর খোঁড়াসহ দাফনের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। পরে শুধু সাইকুলের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় তাঁরা আরও উৎকণ্ঠায় পড়েছেন। দ্রুত সাগরে তল্লাশি চালিয়ে নুর আলমের সন্ধান পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

কাওসারের স্বজনেরা বলেন, মঙ্গলবার পাঁচ জেলের মরদেহ উদ্ধারের খবর শুনে পরিবারের সবাই ভেঙে পড়লেও অন্তত মরদেহটি ফিরে পাবেন—এমন মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, ওই খবর পুরোপুরি সঠিক নয়। এতে তাঁদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হয়েছে। জীবিত না থাকলেও অন্তত কাওসারের মরদেহ পরিবারের কাছে ফিরলে তারা অন্তত কিছুটা হলেও সস্তি পেতেন।

ইব্রাহিমের স্বজনেরা বলেন, ট্রলারডুবির পর থেকেই তাঁরা উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছেন। পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধারের খবর শুনে কবর প্রস্তুত করেছিলেন। পরে শুধু সাইকুলের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ায় তাঁরা আরও ভেঙে পড়েছেন। দ্রুত উদ্ধার অভিযান জোরদার করে ইব্রাহিমের সন্ধান পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বেল্লালের স্বজনেরাও জানান, প্রিয়জনের মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তাঁরা দাফনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, বেল্লালের মরদেহ এখনো পাওয়া যায়নি। এতে পরিবারের শোক ও উৎকণ্ঠা আরও বেড়েছে। সাগরে থাকা অন্য ট্রলারগুলোর সহযোগিতায় দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে বেল্লালসহ নিখোঁজ চার জেলের সন্ধান পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বরগুনা জেলা ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, সাগরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। যোগাযোগের সমস্যার কারণে শুরুতে কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়। উদ্ধারকারী ট্রলার থেকে অনুমানের ভিত্তিতে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধারের কথা জানানো হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ট্রলারের ভেতর থেকে শুধু সাইকুলের মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকি চার নিখোঁজ জেলের সন্ধানে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাগরে থাকা অন্য ট্রলারগুলোকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটাবরিশাল বিভাগট্রলারডুবিমরদেহ
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