এনসিপির ৬ জনের প্রশ্নের জবাব দিতেই বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের ৪৫ মিনিট কেটে যায়: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘সংসদে আমাদের এনসিপির ছয়জনের পাঁচ মিনিটের বক্তব্যের জবাব দিতেই এই সরকারের বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের ৪৫ মিনিট কেটে যায়। বিভিন্ন সময় আমাদের সময়ও দেওয়া হয় না।’
আজ সোমবার বিকেলে পিরোজপুরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এনসিপির কেন্দ্রীয় পদযাত্রা কর্মসূচি শেষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় দলটির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘শুরু করেছি ছয় দিয়ে, কিন্তু খুব শিগগির এই সংখ্যা ১৬০-এ পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। ১৬০-এ পরিণত তখনই হবে, যখন আমাদের ভাইদের সমর্থন আমাদের সঙ্গে থাকবে। যেদিন প্রশাসনের ভাইরা মনে করবেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশটা তাঁদের সন্তানের জন্য নিরাপদ হবে, সেদিনই ১৬০-এ পরিণত হবে।’
পথসভায় এনসিপি নেতা আরও বলেন, ‘বিগত সময় এ দেশের জনগণের কাছ থেকে তিনটি নির্বাচন কেড়ে নিয়েছিল বিগত সরকার। গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন করতে দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে। নির্বাচনের আগে আমরা জনগণকে বলেছিলাম, আমাদের ফ্রিতে ভোট দিন, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস দেব। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছি।’
কেন্দ্রীয় পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ পথসভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হাসান জুনায়েদ, সারোয়ার তুষার, জেলা এনসিপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির, সদস্যসচিব মইনুল হাসান মুন্নাসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।
এর আগে পদযাত্রাটি পিরোজপুর শহরের সিও অফিস চত্বর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ জেলা এনসিপির সদস্যসচিব মইনুল আহসান মুন্নাকে পিরোজপুর পৌরসভার মেয়র পদে দলের প্রার্থী ঘোষণা করেন।
নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের ৫ বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত প্রতিবেশী রবিউল ইসলাম রবি (৩৫) পলাতক রয়েছেন।৪ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার হতদরিদ্র ও মেধাবী ৪৬ শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে বাইসাইকেল দিয়েছে উপজেলা পরিষদ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের হাতে বাইসাইকেলগুলো তুলে দেন প্রধান অতিথি লালমনিরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য রোকন উদ্দিন বাবুল।৭ মিনিট আগে
গত ১৩ জুন রাতে পশ্চিম ভরনশাহী গ্রামে নিজ বাড়ির সামনে থেকে সাকিবকে গ্রেপ্তার করে ধুনট থানা-পুলিশ। এরপর ২০১৮ সালে সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের নির্বাচনী প্রচারণার গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।১৮ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে সুমাইয়া খাতুন নামে এক ঝালমুড়ি বিক্রেতার বসত ঘর থেকে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ফারজানা সুলতানার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হত্যাকারী সন্দেহে স্থানীয় জনতার পিটুনিতে সুমাইয়ার মৃত্যু হয়। পুলিশ দুই মরদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।২৩ মিনিট আগে