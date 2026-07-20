Ajker Patrika
En
পিরোজপুর

এনসিপির ৬ জনের প্রশ্নের জবাব দিতেই বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের ৪৫ মিনিট কেটে যায়: হাসনাত আবদুল্লাহ

পিরোজপুর প্রতিনিধি
এনসিপির ৬ জনের প্রশ্নের জবাব দিতেই বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের ৪৫ মিনিট কেটে যায়: হাসনাত আবদুল্লাহ
পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘সংসদে আমাদের এনসিপির ছয়জনের পাঁচ মিনিটের বক্তব্যের জবাব দিতেই এই সরকারের বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের ৪৫ মিনিট কেটে যায়। বিভিন্ন সময় আমাদের সময়ও দেওয়া হয় না।’

আজ ‎সোমবার বিকেলে পিরোজপুরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এনসিপির কেন্দ্রীয় পদযাত্রা কর্মসূচি শেষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় দলটির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘শুরু করেছি ছয় দিয়ে, কিন্তু খুব শিগগির এই সংখ্যা ১৬০-এ পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। ১৬০-এ পরিণত তখনই হবে, যখন আমাদের ভাইদের সমর্থন আমাদের সঙ্গে থাকবে। যেদিন প্রশাসনের ভাইরা মনে করবেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশটা তাঁদের সন্তানের জন্য নিরাপদ হবে, সেদিনই ১৬০-এ পরিণত হবে।’

‎পথসভায় এনসিপি নেতা আরও বলেন, ‘বিগত সময় এ দেশের জনগণের কাছ থেকে তিনটি নির্বাচন কেড়ে নিয়েছিল বিগত সরকার। গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়ন করতে দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কারের দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হবে। নির্বাচনের আগে আমরা জনগণকে বলেছিলাম, আমাদের ফ্রিতে ভোট দিন, আমরা ফ্রিতে সার্ভিস দেব। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলে যাচ্ছি।’ ‎

‎কেন্দ্রীয় পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ পথসভায় আরও বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক আলী হাসান জুনায়েদ, সারোয়ার তুষার, জেলা এনসিপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির, সদস্যসচিব মইনুল হাসান মুন্নাসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।

এর আগে পদযাত্রাটি পিরোজপুর শহরের সিও অফিস চত্বর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। এ সময় হাসনাত আবদুল্লাহ জেলা এনসিপির সদস্যসচিব মইনুল আহসান মুন্নাকে পিরোজপুর পৌরসভার মেয়র পদে দলের প্রার্থী ঘোষণা করেন।

বিষয়:

পিরোজপুরসরকারবরিশাল বিভাগজেলার খবরহাসনাত আবদুল্লাহজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত