পিরোজপুর

পিরোজপুরে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পরিতোষ মিস্ত্রি গ্রেপ্তার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
পিরোজপুরে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পরিতোষ মিস্ত্রি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার পরিতোষ মিস্ত্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে দীর্ঘদিন পলাতক থাকা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পরিতোষ মিস্ত্রি ওরফে কলিঙ্গকে (৬৩) গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার পূর্ব জলাবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁকে পিরোজপুর আদালতে পাঠানোর কথা।

স্থানীয় সূত্র জানায়, পরিতোষ মিস্ত্রি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিলেন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক পুলিশ সদস্যকে গুরুতর আহত করার ঘটনার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে।

নেছারাবাদ সেনা ক্যাম্পের কর্মকর্তা আল আরাফের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি বলেন, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিতোষ মিস্ত্রি ওরফে কলিঙ্গকে গতকাল বিকেলে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

পিরোজপুরগ্রেপ্তারসন্ত্রাসীনেছারাবাদপিরোজপুর সদর
