পিরোজপুরে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পরিতোষ মিস্ত্রি গ্রেপ্তার

পিরোজপুরের নেছারাবাদে দীর্ঘদিন পলাতক থাকা দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পরিতোষ মিস্ত্রি ওরফে কলিঙ্গকে (৬৩) গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার পূর্ব জলাবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁকে পিরোজপুর আদালতে পাঠানোর কথা।
স্থানীয় সূত্র জানায়, পরিতোষ মিস্ত্রি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিলেন। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক পুলিশ সদস্যকে গুরুতর আহত করার ঘটনার সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে।
নেছারাবাদ সেনা ক্যাম্পের কর্মকর্তা আল আরাফের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি বলেন, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিতোষ মিস্ত্রি ওরফে কলিঙ্গকে গতকাল বিকেলে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরগুনা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি মো. শামীম আহসানের রুকন পদ স্থগিতসহ তাঁকে সব ধরনের দলীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।১১ মিনিট আগে
পটুয়াখালী-৩ আসনের দশমিনা উপজেলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পক্ষের অন্তত আটজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির ‘ফ্যামিলি কার্ড’ আসলে ফাজলামি ছাড়া কিছুই নয়। এটি মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ভোট নেওয়ার নতুন কৌশল বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মো. মাজেদুর রহমান সরকার। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, কেউ তাঁকে ‘পরাস্ত করতে পারবে না।’১ ঘণ্টা আগে
এই আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে গত রোববার দুপুরে মহম্মদপুর উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয় সমন্বয় ও সম্প্রীতি সমাবেশ। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের বিভাজনের জনীতির অবসান ঘটিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা এখন এক কাতারে। মাগুরা-২ আসন পুনরুদ্ধারে একযোগে নির্বাচনী মাঠে কাজ করার প্রত্যয়ে....১ ঘণ্টা আগে