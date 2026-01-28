Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি: তালাবদ্ধ কিডস জোন, বিনোদনবঞ্চিত শিশুরা

নীরব চৌধুরী বিটন, খাগড়াছড়ি
ছবি: আজকের পত্রিকা

পাহাড়ের রানী খাগড়াছড়ি জেলায় স্থানীয় শিশুদের জন্য নেই কোনো শিশুপার্ক। ছোট আকারে জেলা পরিষদ হর্টিকালচার পার্ক থাকলেও সেটির অবস্থা বেহাল। পার্কের ট্রেন ও কিডস জোন পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া পার্কের অন্যতম আকর্ষণ ফোয়ারাও দুই বছর বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে পার্কে শিশুদের বিনোদন সীমিত হয়ে গেছে এবং দর্শনার্থীরা হতাশার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাই জেলায় পর্যটনশিল্পের বিকাশে পার্কটি দ্রুত সংস্কার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

সম্প্রতি ৪০ টাকার টিকিট কেটে জেলা পরিষদ হর্টিকালচার পার্কে প্রবেশের পর দেখা গেছে, ঝুলন্ত ব্রিজ ছাড়া শিশুদের বিনোদনের অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। কিডস জোনটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ট্রেনের লাইন আবর্জনায় ঢাকা এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পড়ে গেছে। ট্রেন চলাচলের লাইনের ওপর দেয়াল ধসে মাটিতে পড়ে আছে। ফোয়ারার চারপাশে মরিচা পড়ে জলাশয়ের স্থিতিও নষ্ট হয়ে গেছে।

স্থানীয় পর্যটক সুজন চাকমা ও পলি চাকমা জানান, জেলায় শিশুদের জন্য পার্ক নেই। এই পার্কে ট্রেন ও কিডস জোন থাকলেও সেগুলো নষ্ট। জনপ্রতি ৪০ টাকা টিকিট কেটে প্রবেশ করার পর শিশুদের কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নেই।

ঢাকা থেকে বেড়াতে আসা পর্যটক আরিয়ান, মাসুদ পারভেজ ও পলাশ বলেন, ঝুলন্ত ব্রিজ দেখতে পার্কে এসেও দেখার মতো কিছু পাননি। শিশুদের জন্য কোনো বিনোদনকেন্দ্র নেই। পার্কের সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় এর আকর্ষণ কমে গেছে। তাঁরা জোর দেন, পার্কটি দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।

জানতে চাইলে ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য উজ্জ্বল দে বলেন, খাগড়াছড়িতে শিশুপার্ক নেই। জেলা পরিষদের পার্কের ট্রেন ও কিডস জোন পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে নষ্ট। এ ছাড়া ফোয়ারাও দুই বছর ধরে কাজ করছে না। জেলার পর্যটনশিল্পের স্বার্থে পার্কটি সংস্কারের দাবি জানান তিনি।

পার্কের উপসহকারী কর্মকর্তা কান্তি বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, পার্কের মূল আকর্ষণ ট্রেন, কিডস জোন ও ফোয়ারা দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এটি দেখে পর্যটক ও স্থানীয়রা হতাশ হচ্ছে। দ্রুত সংস্কারের জন্য জেলা পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। পার্কের আহ্বায়ক জয়া ত্রিপুরা বলেন, পার্কের দৃষ্টিনন্দন কটেজ নির্মাণসহ অন্যান্য উন্নয়নকাজের মাধ্যমে পার্কের আকর্ষণ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নোমান হোসেন বলেন, পার্কটি সংস্কারের জন্য দ্রুত একটি প্রকল্প নেওয়া হবে। এতে ট্রেন, কিডস জোন ও অন্যান্য সুবিধা নতুনভাবে চালু করা হবে, যাতে পার্কটি শিশু ও পর্যটকের জন্য আকর্ষণীয় এবং পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন হয়।

