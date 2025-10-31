Ajker Patrika
> সারা দেশ

নেছারাবাদে জামায়াতের ফরম পূরণ আওয়ামী লীগ নেতার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আব্দুল লতিফ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ফরম পূরণ করেছেন পিরোজপুরের নেছারাবাদের এক আওয়ামী লীগ নেতা। উপজেলার গুয়ারেখা ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মো. মহিব্বুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফরম পূরণকারী আওয়ামী লীগ নেতা হলেন আব্দুল লতিফ ওরফে লতিফ সেক্রেটারি। তিনি গুয়ারেখা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুয়ারেখা ইউনিয়নটি মূলত হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকা এবং ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী জামায়াতে যোগ দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

গুয়ারেখা ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মো. মহিব্বুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের ইউনিয়নে জামায়াতের অবস্থা দিন দিন ভালো হচ্ছে। অনেকেই আমাদের দলে যোগ দিতে আগ্রহী, তবে সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয় না। এলাকা হিন্দু-অধ্যুষিত হলেও অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু লোকও আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।’

মো. মহিব্বুল্লাহ আরও বলেন, ‘আব্দুল লতিফ সেক্রেটারি আমাদের দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ফরম পূরণ করেছেন। শিগগিরই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য করা হবে।’

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল লতিফ বলেন, ‘আমি আগে আওয়ামী লীগ করতাম, এখন জামায়াতে যোগদান করেছি। বয়স কম হয়নি। তাই চিন্তা করলাম আমার বয়স এখন সত্তর। তাই শেষ জীবনে একটা ইসলামি দলের সঙ্গে থেকে মরতে চাই।’

বিষয়:

পিরোজপুরবরিশাল বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামী
