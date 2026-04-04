Ajker Patrika
পিরোজপুর

নেছারাবাদে খাসজমি থেকে মাটি কাটায় তিন ইটভাটার মালিককে ৬ লাখ টাকা জরিমানা

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
নেছারাবাদের সন্ধ্যা নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে দণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে সরকারি খাসজমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে তিনটি ইটভাটার মালিককে মোট ছয় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার (৩ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার গুয়ারেখা ও সারেংকাঠি ইউনিয়নের সংযোগস্থল পশ্চিম সারেংকাঠি এলাকায় সন্ধ্যা নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে এ দণ্ড দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমিত দত্ত। জরিমানা করা ইটভাটাগুলো হলো—আশা ব্রিকস, মডার্ন ব্রিকস ও ডায়মন্ড ব্রিকস ফিল্ড।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ওই ইটভাটাগুলোর মালিকেরা দীর্ঘদিন ধরে খাসজমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে আসছিল। শুক্রবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা করে মোট ছয় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় ইটভাটার প্রতিনিধিরা ভবিষ্যতে এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হবেন না মর্মে লিখিত মুচলেকা দেন। পরে অভিযানে জব্দ করা চারটি ট্রলারভর্তি মাটি সুটিয়াকাঠি ইউনিয়নের একটি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের কাজে পাঠানো হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমিত দত্ত বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সরকারি সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

বিষয়:

জমিপিরোজপুরবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজরিমানাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

