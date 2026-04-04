ঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় রিকশাচালক সহ দু’জন নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় রিকশাচালক সহ দু’জন নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে উল্টো পথে বেপরোয়া গতির ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক ও এর যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহত রিকশাচালকের নাম ফিরোজ আহমেদ (৫০) বলে জানা গেলেও যাত্রীর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তবে যাত্রীর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে যাত্রাবাড়ী মীরহাজীরবাগ কাঁচাবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা তাদের দুজনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। এর পর চিকিৎসক রাত ২টার দিকে তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, নিহত দু’জনের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি যাত্রাবাড়ী থানা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

এদিকে, যাত্রী ও রিকশাচালক ফিরোজ আহমেদকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা পথচারী মো. খাইরুল জানান, রাত ১টার দিকে মীরহাজীরবাগ কাঁচাবাজারের পাশে একটি দোকানে বসে চা পান করছিলেন তিনি। তখন দেখেন, উল্টো পথে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাক চলছিল। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই একটি অটোরিকশার ওপর দিয়ে উঠিয়ে দেয় একটি ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের নিচ থেকে দুজনকে উদ্ধার এবং ট্রাকচালককে আটক করেন।

যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাজু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অটোরিকশার চালক ও যাত্রীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিকশাচালকের পরিচয় জানা গেলেও যাত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে ওই আরোহীর নাম-পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ঘটনার পরপরই ট্রাকটি জব্দ ও এর চালককে আটক করা হয়।

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

হঠাৎ উধাও ভাইরাল সেই ‘তাজু ভাই ২.০’ পেজ!

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক