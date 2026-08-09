ভান্ডারিয়ায় বেড়িবাঁধ থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় পারিবারিক কলহের জেরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ মো. ইসমাইল শরীফ নামের এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার হরিণপালা এলাকার বেড়িবাঁধের দক্ষিণ পাশের ঢাল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ইসমাইল শরীফ (৬৫) ভান্ডারিয়া উপজেলার ৩ নম্বর তেলিখালী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হরিণপালা গ্রামের মৃত মোহাম্মদ শরীফের ছেলে।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার বিকেল ৫টার দিকে টাকাপয়সা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে ঘর থেকে বের হন ইসমাইল শরীফ। এরপর তিনি তুষখালী বাজার জামে মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। গভীর রাত পর্যন্ত বাড়িতে না ফেরায় রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাঁর স্ত্রী শেফালী বেগম তেলীখালী পুলিশ ফাঁড়িতে ফোনে বিষয়টি জানান। সেখান থেকে তাঁকে খোঁজাখুঁজির পরামর্শ দেওয়া হয়।
শেফালী বেগম জানান, আজ সকালে বাড়ির অদূরে বেড়িবাঁধের দক্ষিণ পাশে স্বামী ইসমাইল শরীফকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁদের খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় নিহত ইসমাইলের ডান কানের লতি ছেঁড়া ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এ ছাড়া গলার নিচে থেঁতলানো দাগ ও অণ্ডকোষে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তাঁরা তা জানেন না।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত ইসমাইল শরীফ এলাকায় সুদের ব্যবসা করতেন। টাকাপয়সা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ লেগেই থাকত। আর্থিক বা পারিবারিক বিরোধের জেরে তিনি মারা যেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ভান্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান জানান, খবর পেয়ে নিহত ইসমাইলের বাড়ির কাছেই বেড়িবাঁধের ঢাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পিরোজপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।
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