দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকাসহ ৪ দফা দাবিতে সিলেটে চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ

দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণসহ ৪ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন চা-শ্রমিকেরা। আজ রোববার চা-শ্রমিকদের ৪ দফা বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে সিলেট জেলার ২৩টি বাগানের চা-শ্রমিকেরা এই কর্মসূচি পালন করেন।
এ সময় বিভিন্ন ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে তাঁরা সিলেটের জেলা প্রশাসক আবদুল্লাহ আল মামুনের কাছে তাঁদের দাবিসংবলিত স্মারকলিপি দেন।
এ সময় চা-শ্রমিকেরা বলেন, ‘আমাদের মজুরি ৫০০ টাকার দাবি সংসদে উত্থাপন হয়েছিল, তা বাতিল করা হইছে। আমরা ৫০০ টাকা মজুরি চাই। এখন যে বাজারমূল্য, ১২৭ টাকা দিয়ে আমাদের বাচ্চাকাচ্চার পড়ালেখা এমনকি আমরা নিজেরাই চলতে পারছি না।’
শ্রমিকদের দাবিগুলো হচ্ছে, দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা ঘোষণা করতে হবে; চা-শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী গেজেট ও ৫% ইনক্রিমেন্ট বাতিল করতে হবে; অবিলম্বে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন (বি-৭৭)-এর শ্রম অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপমুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং চা-শ্রমিকদের আইনগতভাবে ভূমির মালিকানা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চার দফা দাবি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক জিতেন সবর, সদস্যসচিব জয় মাহাত্মো কুর্মী, শ্রমিকনেতা সবুজ তাঁতী, হৃদেশ মোদী, অজিত রায়, রতিলাল নায়েক সোহাগ ছত্রী, সাইদুল ইসলাম সোহেল, তানজিনা বেগমসহ অনেকে।
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