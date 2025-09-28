নেছারাবাদে ছেলের গলায় দাও ধরে গরু ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নেছারাবাদে বেলায়েত গাজী নামে এক গরু ব্যবসায়ী ও তাঁর ছেলেকে মারপিট করে দিনের আলোয় ৩ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার এক দিন পেরিয়ে গেলেও আশ্বাসের পর বিচার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী বাবা ও ছেলে। ব্যবসায়ী বেলায়েত গাজী গুয়ারেখা ইউনিয়নের ভরতকাঠি গ্রামের বাসিন্দা। আর অভিযুক্তরা হলেন—নাজমুল খান, পিয়াল খান ও রাব্বি হাওলাদার। তাঁরা কাউখালী থানার হোগলা বেতকা গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে উপজেলার জামিরতলা এলাকায়।
ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী বেলায়েত গাজীর অভিযোগ, সবুজ মন্ডল নামে এক ব্যক্তি ফোন করে তাঁকে বলেন, ‘আমার বাড়িতে ক্যানসার আক্রান্ত রোগী আছে। চিকিৎসার জন্য দুটি গরু বিক্রি করতে হবে। গরু দুটি একজন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা দাম বলেছেন। আপনি কিনতে চাইলে টাকা নিয়ে এসে দেখেন।’ বেলায়েত তাঁর ছেলে অশিত গাজীকে সঙ্গে নিয়ে ৩ লাখ টাকাসহ জামিরতলা এলাকায় পৌঁছালে নাজমুল, পিয়াল ও রাব্বি তাদের পথ রোধ করেন। তাঁর ছেলের গলায় দাও ধরে জিম্মি করে সব টাকা নিয়ে যান।
ছেলে অশিত গাজীর অভিযোগ, তিনজনের মধ্যে দুজন তাঁকে চেপে ধরে শরীরে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে এবং একজন তাঁর গলায় দাও ধরে। এ সময় তাঁর বাবার কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় তারা। ভুক্তভোগী আরও জানান, ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে গেলে পুনরায় ছিনতাইকারীরা দাও নিয়ে তাড়া করে। তবে তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
এ ঘটনার পর ভুক্তভোগীরা প্রথমে পুলিশ ফাঁড়িতে যোগাযোগ করেন। তখন স্থানীয় প্রভাবশালী নজরুল তালুকদার বিষয়টি ‘সালিস-মীমাংসা’র আশ্বাস দেন। পরে তিনি অপারগতা প্রকাশ করে থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেন।
সালিস প্রসঙ্গে নজরুল তালুকদার বলেন, ‘ছেলেরা মারধরের কথা স্বীকার করেছে, তবে টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে।’
গুয়ারেখা ইউনিয়নের ভরতকাঠি গ্রামের বাসিন্দা ইউপি সদস্য মো. ফোরকান গাজী রুবেলও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় একটা অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
