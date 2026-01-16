Ajker Patrika

কুমিল্লায় গর্তের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় গর্তের পানিতে পড়ে সাফায়াত নামের চার বছর বয়সী এক শিশু মারা গেছে। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে পুরাতন বাতাকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সে ওই এলাকার সেলিম মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে শিশু সাফায়াত বাড়ির উঠানে খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পর আর কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে বাড়ির পাশের গর্তের পানিতে তার লাশ ভাসতে দেখা যায়। শিশুটিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সে মারা গেছে।

তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ সাইফুল্লাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

