মহিপুরে ট্রলিং বোটসহ ১৪ জেলে গ্রেপ্তার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
মহিপুরে যৌথ অভিযানে ১৪ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর মহিপুরে যৌথ অভিযানে একটি অবৈধ আর্টিসনাল ট্রলিং বোটসহ ১৪ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে আলিপুর-মহিপুর মৎস্য বন্দরসংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর ও নৌ পুলিশ। আজ শুক্রবার নিজামপুর কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল দিবাগত রাত ১টায় কোস্ট গার্ড স্টেশন নিজামপুর, মৎস্য অধিদপ্তর ও কুয়াকাটা নৌ পুলিশের সমন্বয়ে পটুয়াখালীর মহিপুর থানাধীন আলিপুর-মহিপুরসংলগ্ন এলাকায় একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে একটি অবৈধ আর্টিসনাল ট্রলিং বোটসহ ১৪ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে জব্দ ট্রলিং বোট থেকে ট্রলিং সরঞ্জামাদি অপসারণ করানো হয় এবং বোট ও আটক জেলেদের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মহিপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়। তিনি আরও বলেন, মৎস্যসম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদ হাসান বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। জেলেদের কলাপাড়া আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

জেলেপটুয়াখালীআটকনৌ–পুলিশঅভিযানবরিশাল বিভাগঅবৈধজেলার খবর
