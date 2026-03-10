Ajker Patrika
পটুয়াখালী

কলাপাড়ায় গৃহবধূকে খালে চুবিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কলাপাড়ায় গৃহবধূকে খালে চুবিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ
ভুক্তভোগী রুবিনা আক্তারকে কলাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় রুবিনা আক্তার (৩৫) নামের এক গৃহবধূকে মুখ বেঁধে খালে ফেলে চুবিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় ভুক্তভোগীকে অচেতন অবস্থায় খাল থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন তার স্বামী ও বাবার বাড়ির স্বজনেরা। এদিন ভোররাতে উপজেলার চম্পাপুর ইউনিয়নের চালিতাবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী রুবিনা আক্তার দাবি করেন, বেশ কিছুদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে তার শ্বশুর শহীদ হাওলাদার, চাচা শ্বশুরসহ পরিবারের সকলের সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। আজ ভোররাতে তার স্বামী সাহরি খাওয়া ও নামাজের জন্য অজু করতে ঘরের বাইরে বের হন। এ সময় ৪ থেকে ৫ জন তার মুখ চেপে ধরে, বেঁধে জোর করে তুলে নিয়ে খালের মধ্যে ফেলে দেয় এবং তাকে চুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে তার চিৎকার শুনে স্বামী এবং এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান।

ভুক্তভোগী, তাঁর স্বামী ও বাবার বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, পূর্ব বিরোধের জেরে গৃহবধূকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন হত্যার উদ্দেশ্যে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।

এ বিষয়ে কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা চলছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীকলাপাড়াগৃহবধূবরিশাল বিভাগনারীজেলার খবর
