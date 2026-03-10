Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় পুকুরে ডুবে ২ ভাইয়ের মৃত্যু

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় পুকুরে ডুবে ২ ভাইয়ের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পানিতে ডুবে আয়মান (৭) ও আল জাহিম (৫) নামের দুই সহোদরের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের বলাকিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আয়মান ও আল জাহিম ওই গ্রামের সৌদিপ্রবাসী শামসুল আলমের ছেলে।

নিহত শিশুদের চাচা মোরশেদ আলম জানান, আজ বেলা প্রায় ২টার পর থেকে দুই ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পরিবারের সদস্যরা আশপাশের বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে বাড়ির পাশের নতুন খনন করা একটি পুকুরে তাদের ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্বজনেরা।

পরে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তানভীর আহামেদ জানান, হাসপাতালে আনার আগেই আয়মান ও আল জাহিমের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাপানিতে ডুবে মৃত্যুনিহতচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়াজেলার খবরশিশু
