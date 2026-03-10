নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পাথর উত্তোলন, গ্রেপ্তার ৫

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের গুঞ্জর খাঁ দীঘিরপাড়সংলগ্ন বালুরচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি চক্র দীর্ঘ দিন ধরে তিস্তা নদীর তলদেশ থেকে বোমা মেশিন ব্যবহার করে অবৈধভাবে পাথর তুলছে। এতে নদীর গতিপথ পরিবর্তনসহ আশপাশের ফসলি জমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিমলা থানা-পুলিশের একটি দল টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের বালুরচর এলাকার তিস্তা নদীতে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রায় ২০ জন ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় ধাওয়া করে ঘটনাস্থল থেকেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে যাঁরা পালিয়েছেন, তাঁরা পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত মূল বোমা মেশিনটি ট্রলিতে করে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. তারিকুল ইসলাম (২৬), মো. আলিয়ার রহমান (৪৫), মো. তাইজুল ইসলাম (৪৫), মো. মিজানুর রহমান (৩৫) ও মো. আ. মান্নান (৩৫)। তাঁরা সবাই ডিমলা উপজেলার পূর্ব খড়িবাড়ী (দীঘিরপাড়) এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ৬ ইঞ্চি প্লাস্টিকের রিং পাইপ, তিনটি ডেলিভারি পাইপ, একটি ১২ ভোল্টের হ্যামকো ব্যাটারি, দুটি কোদাল, একটি বেলচা, দুটি জারিকেন এবং ৪ সিএফটি পাথর (২ বস্তা) জব্দ করেছে।
ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার বলেছেন, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১০ জন নামীয় ও আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে থানায় মামলা করেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে খনি ও খনিজসম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২-এর ৫ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
কৃষিতে রাসায়নিক বালাইনাশকের অতি ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে জৈব বালাইনাশক (বায়োপেস্টিসাইড) তৈরির ওপর জোর দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের কনফারেন্স কক্ষে ‘একাডেমিয়া—শিল৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ১২ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় পানিতে ডুবে আয়মান (৭) ও আল জাহিম (৫) নামের আপন দুই ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বিকেলে উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের বলাকিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আয়মান ও আল জাহিম ওই গ্রামের সৌদিপ্রবাসী শামসুল আলমের ছেলে।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর তুরাগ কামারপাড়ায় একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ ১০ জন দগ্ধের ঘটনায় এনায়েত উল্লাহ (৩২) নামের একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ নিয়ে এ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হলো।২০ মিনিট আগে