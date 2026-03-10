Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পাথর উত্তোলন, গ্রেপ্তার ৫

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি
নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পাথর উত্তোলন, গ্রেপ্তার ৫
তিস্তার পাথর উত্তোলনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় তিস্তা নদী থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের গুঞ্জর খাঁ দীঘিরপাড়সংলগ্ন বালুরচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটি চক্র দীর্ঘ দিন ধরে তিস্তা নদীর তলদেশ থেকে বোমা মেশিন ব্যবহার করে অবৈধভাবে পাথর তুলছে। এতে নদীর গতিপথ পরিবর্তনসহ আশপাশের ফসলি জমি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিমলা থানা-পুলিশের একটি দল টেপাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের বালুরচর এলাকার তিস্তা নদীতে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রায় ২০ জন ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় ধাওয়া করে ঘটনাস্থল থেকেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে যাঁরা পালিয়েছেন, তাঁরা পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত মূল বোমা মেশিনটি ট্রলিতে করে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. তারিকুল ইসলাম (২৬), মো. আলিয়ার রহমান (৪৫), মো. তাইজুল ইসলাম (৪৫), মো. মিজানুর রহমান (৩৫) ও মো. আ. মান্নান (৩৫)। তাঁরা সবাই ডিমলা উপজেলার পূর্ব খড়িবাড়ী (দীঘিরপাড়) এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি ৬ ইঞ্চি প্লাস্টিকের রিং পাইপ, তিনটি ডেলিভারি পাইপ, একটি ১২ ভোল্টের হ্যামকো ব্যাটারি, দুটি কোদাল, একটি বেলচা, দুটি জারিকেন এবং ৪ সিএফটি পাথর (২ বস্তা) জব্দ করেছে।

ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকত আলী সরকার বলেছেন, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১০ জন নামীয় ও আরও কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে থানায় মামলা করেছে। আসামিদের বিরুদ্ধে খনি ও খনিজসম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২-এর ৫ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

নীলফামারীগ্রেপ্তারতিস্তা নদীডিমলাজেলার খবররংপুর বিভাগ
