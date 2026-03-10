Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সাবেক সাংসদ মহিউদ্দিন আহমেদের ইন্তেকাল

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সাবেক সাংসদ মহিউদ্দিন আহমেদের ইন্তেকাল
মহিউদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সিরাজদিখান উপজেলা কমিটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ (৭৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুকালে মহিউদ্দিন আহমেদ স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী সানজিদা আক্তার মালখানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

পারিবারিক সূত্র বলেছে, মহিউদ্দিন আহমেদকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের মালখানগর ইউনিয়নের কাজীরবাগ গ্রামে আগামীকাল বুধবার দাফনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মহিউদ্দিন আহমেদ উপজেলার মালখানগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে পাঁচবার ও সিরাজদিখান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বশেষ তিনি মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সিরাজদিখান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে যান মহিউদ্দিন আহমেদ। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জমৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
