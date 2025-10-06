Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

স্বাভাবিক প্রসবে একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
একসঙ্গে জন্ম নেওয়া পাঁচ নবজাতক। ছবি: সংগৃহীত
একসঙ্গে জন্ম নেওয়া পাঁচ নবজাতক। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার চাঁদকাঠী গ্রামের লামিয়া আক্তার (২২) নামের এক গৃহবধূ একসঙ্গে পাঁচ নবজাতকের জন্ম দিয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১টার দিকে বরিশাল ডায়াবেটিক হাসপাতালে তিনি এই পাঁচ সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকদের মধ্যে তিন ছেলে ও দুই মেয়ে।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই বরিশাল ডায়াবেটিক হাসপাতাল এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকেই নবজাতকদের একনজর দেখতে হাসপাতালে ভিড় করেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মশিউর রহমান বলেন, মা ও পাঁচ নবজাতক বর্তমানে সুস্থ আছে, তাদের হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। একসঙ্গে পাঁচ সন্তানের জন্ম অত্যন্ত বিরল ঘটনা হলেও সবকিছু স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

