আ.লীগের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী নুরুল—নাড়াচাড়া দিলে বামে-ডানে যেতে পারবেন না
পটুয়াখালীর দশমিনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নূর। তিনি বলেছেন, ককটেল বিস্ফোরণ, বিদ্যালয়ের দেয়ালে লেখালেখি কিংবা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করলে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলো তা প্রতিহত করবে।
আজ শুক্রবার বিকেল ৪টায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত উপজেলা কাপ ভলিবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা শান্তিতে আছেন, শান্তিতে থাকেন। নাড়াচাড়া দিলে বামে-ডানে যেতে পারবেন না।’
নুরুল হক আরও বলেন, যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি খেলাধুলার বিকল্প নেই। উপজেলার ক্রীড়ার মানোন্নয়নে চারটি মাঠ সংস্কার করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রতিটি উপজেলায় খেলাধুলার জন্য মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মাহমুদ হাসান মৃধা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের ঢাকা উত্তর মহানগরের সহসভাপতি মিজানুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শাহ আলম শানু, পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি কালাম পঞ্চায়েত, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কে এম ইমরান শাহিন, সংস্থার সদস্য আবুল বশারসহ স্থানীয় ক্রীড়াব্যক্তিত্বরা।
টুর্নামেন্ট উদ্বোধনের পর সন্ধ্যায় ইউএনওর কার্যালয়ে উপজেলার আলীপুর ও রণগোপালদী ইউনিয়নে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত চার পরিবারের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ করেন প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক।