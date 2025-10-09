Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে মাদকাসক্ত যুবকের দায়ের কোপে শিশু নিহত, আহত ৫

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় সবুজ মৃধা (৩০) নামের এক যুবকের দায়ের কোপে এক শিশু নিহত এবং শিশু-নারী-পুরুষসহ পাঁচজন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের চরহোসনাবাদ গ্রামের মৃধাবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। সবুজ মৃধা মাদকাসক্ত ও মানসিক ভারসাম্যহীন বলে স্থানীয়দের ভাষ্য। তিনি একই বাড়ির আবু মৃধার ছেলে।

হামলায় সাফায়েত হোসেনের (৮) মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর বাবা জামাল হোসেন। আর আহতরা হলেন ওই বাড়িরই বাবুল সরদার (৪৭), মইন হাসান (৮), পঞ্চমালী সরদার (৪৭), নাছিমা (৩২) ও মরিয়ম বেগম (২৮)।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মানসিক ভারসাম্যহীন সবুজ মৃধা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দা দিয়ে তাঁদের বাড়ির অন্য সদস্যদের এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করেন। এতে ৬ জন গুরুতর জখম হয়। আহতদের চিৎকারে এলাকার লোকজন সবুজকে ধরতে গেলে তিনি গাছের মগডালে উঠে পড়েন।

পরে আহতদের উদ্ধার করে দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেন স্বজন ও স্থানীয়রা। অবস্থার অবনতি হলে আহত সাফায়েত, মরিয়ম ও মুইন হাসানকে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। যাওয়ার পথে বাউফল উপজেলার বগা নামক স্থানে সাফায়েতের মৃত্যু হয়।

স্থানীয় কবির চৌকিদার আজকের পত্রিকাকে জানান, সবুজ ওরফে মনির দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ও মাসনিক ভারসম্যহীন। সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ির শিশু, নারী, পুরুষসহ ছয়জনকে কোপায়। পরে তাঁকে ধাওয়া করলে দৌড়ে একটি গাছে ওঠেন। স্থানীয়রা থানায় ফোন করলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে তাঁকে গাছ থেকে নামানোর চেষ্টা করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টার চেষ্টাও তাঁকে নামানো যায়নি।

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আবদুল আলীম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রথমে আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় সবুজ মৃধাকে গাছের মগডাল থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিষয়:

মাদকাসক্তপটুয়াখালীনিহতআহতজেলার খবরযুবকশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদ, শান্তি রক্ষা মিশনের এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই করছে জাতিসংঘ

১২ অক্টোবর থেকে ৫ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে টাইফয়েড টিকা, টাকা চাইলে ব্যবস্থা

সবচেয়ে প্রভাবশালী ৪ মিডিয়ার লাগাম এখন ৪ শীর্ষ ধনীর হাতে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

জিম্মি উদ্ধারের পর ‘হামাসকে ধ্বংস করতেই হবে’, শঙ্কায় যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যৎ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সন্দিহান, জীবন ও ঘর পুনর্গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফিলিস্তিনিরা

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

গাজায় থেমে গেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান–কামানের গর্জন, ২ বছর পর শান্তির ঘুমে গাজাবাসী

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

দান ফেরত নেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টান্তে যা বলেছেন নবীজি (সা.)

সম্পর্কিত

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

‘আদরের ছেলে রেখে চলে যাচ্ছি প্রবাসে’

‘আদরের ছেলে রেখে চলে যাচ্ছি প্রবাসে’

চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক

চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক

নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু

নদীতে ডুবে মামাতো-ফুফাতো ভাইয়ের মৃত্যু