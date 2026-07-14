মির্জাগঞ্জে ইয়াবাসহ যুবক আটক

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে ইয়াবাসহ মো. আবুল বাশার (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ গাবুয়া গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়।
আবুল বাশার ওই এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি পদপ্রার্থী এবং ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।
পটুয়াখালী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রাকিবুল ইসলাম রাসেল বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাশারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২৫টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উদ্ধার করা ইয়াবাসহ আটক ব্যক্তিকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মির্জাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামান বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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