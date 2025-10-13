Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

আমতলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত, আহত ১

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
নিহত সোহাগ হাওলাদার। ছবি: সংগৃহীত
নিহত সোহাগ হাওলাদার। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের শাখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় সোহাগ হাওলাদার (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক সাইদুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আমতলী উপজেলার পশ্চিম চিলা গ্রামের বাসিন্দা সোহাগ হাওলাদার একটি কাজে গতকাল রাতে মোটরসাইকেলে পটুয়াখালী যাচ্ছিলেন। পথে শাখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মালবাহী ভ্যানগাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটি সড়কের পাশে ছিটকে পড়লে সোহাগ হাওলাদার ও সাইদুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সোহাগ হাওলাদারকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত সাইদুল ইসলামকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত সোহাগ হাওলাদারের বাবা মজিবর হাওলাদার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আল্লাহ মোর সাথে এ কী করল? আমি নাতি-নাতনিদের কীভাবে পালব?’

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বিষয়টি জেনেছি। নিহতের মরদেহ পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। স্বজনেরা ওই হাসপাতাল থেকেই মরদেহ গ্রহণ করবেন। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

সম্পর্কিত

শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন

শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন

ময়মনসিংহে ধর্মঘট প্রত্যাহার: সকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক

ময়মনসিংহে ধর্মঘট প্রত্যাহার: সকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক

শিক্ষা ভবনের সামনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যান চলাচল বন্ধ

শিক্ষা ভবনের সামনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যান চলাচল বন্ধ

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার