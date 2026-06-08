পবিপ্রবিতে নতুন উপাচার্য ড. হেমায়েত জাহান

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) নতুন উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান।
সোমবার (৮ জুন) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব মো. শাহআলম সিরাজ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তাঁকে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী তিনি যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন।
অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান পবিপ্রবির কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ২০২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পরবর্তীতে উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান এবং এরপর থেকে প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছেন।
অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান দীর্ঘদিন ধরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, নতুন উপাচার্যের নেতৃত্বে শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে নতুন গতি আসবে বলে তারা আশা করছেন।
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
বরগুনার আমতলীতে এমইউ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শাহ আলম কবিরের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের বই ও আসবাবপত্র পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা তদন্তসাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছে।৮ মিনিট আগে
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গাছড়া চা বাগানে ১৭ সদস্যের একটি বন্যহাতির দল এক মাস ধরে অবস্থান করছে। হাতির আক্রমণে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি, কাঁচা সড়ক ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আতঙ্কে ২ নম্বর সেকশনের অনেক চা শ্রমিক কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন।৮ মিনিট আগে
সাভারের আমিনবাজার ও আশুলিয়া রাজস্ব সার্কেল কার্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে সেবার মান, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। তিনি অনিয়ম, সার্ভার সমস্যা ও লাইসেন্সবিহীন নামজারি কার্যক্রমের বিষয়ে...১৫ মিনিট আগে
পাবনা মানসিক হাসপাতালে অতি ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে ভর্তি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত দুই রোগীর মারামারিতে মারা গেছেন ইনজামুল হক নামের এক রোগী। আহত হয়েছেন নাজমুল ইসলাম নামের অপর রোগী। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। সে সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে পরিবার। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনবল সংকট২৭ মিনিট আগে