কুয়াকাটায় এক ট্রলারে ধরা পড়ল ৪০টি কোরাল, বিক্রি ১ লাখ ৭১ হাজারে

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় এক ট্রলারের জেলেরা ৪০টি সামুদ্রিক কোরাল মাছ ধরেছেন। অনেক দিন ধরে মাছের আকাল, নিষেধাজ্ঞা ও জ্বালানি সংকটে দিশেহারা জেলেদের মধ্যে এতে স্বস্তি ফিরে এসেছে। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকালে মাছগুলো মহিপুর মৎস্যবন্দরে নিয়ে আসেন ট্রলারটির মাঝি আব্দুল কাদের ও তাঁর সঙ্গীরা। পরে নিলামের মাধ্যমে প্রতি মণ ৪৯ হাজার টাকা দরে সাড়ে ৩ মণ মাছ ১ লাখ ৭১ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। প্রতি কেজি কোরাল মাছের দাম দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার ২২৫ টাকা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অনেক দিন পর একসঙ্গে এত কোরাল মাছ ধরা পড়ায় সকাল থেকেই বন্দরে উৎসুক জনতার ভিড় লক্ষ করা যায়। অনেকে মাছ দেখতে ভিড় করেন।
ট্রলারের মাঝি আব্দুল কাদের বলেন, ‘অনেক দিন পর এত কোরাল মাছ পেয়ে আমরা খুশি। প্রায় দুই মাস পর ভালো কিছু মাছ পেলাম। এতে আমাদের কষ্ট কিছুটা হলেও কমবে।’
এ বিষয়ে উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, সাগরে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক কারণে মাছের প্রাপ্যতা কমে যায়। তবে নিষেধাজ্ঞা সঠিকভাবে পালন করায় মাছের উৎপাদন ধীরে ধীরে বাড়ছে। জেলেদের ধৈর্য ধরে নিয়ম মেনে মাছ ধরতে হবে। তাহলে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, কোরাল মাছ একটি মূল্যবান প্রজাতি। এ ধরনের মাছ বেশি ধরা পড়া সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত।
