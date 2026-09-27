ডিবি পরিচয়ে ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি দিলেন ছাত্রদল নেতারাই

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে কলেজ শাখা ছাত্রদলের এক নেতাকে তুলে নিয়ে রাতভর পিটুনি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা ছাত্রদলের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নির্যাতনের শিকার মেহেদী হাসান ফারুক থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
ফারুক মহিপুর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্য বলে জানা গেছে। গুরুতর আহতাবস্থায় বর্তমানে তিনি বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম ও যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা রাশেদ।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে মহিপুর বাজার থেকে সাদা পোশাকে কয়েকজন ব্যক্তি ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ফারুককে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যান। এ সময় তাঁদের হাতে ওয়াকিটকি ছিল। পরে তাঁকে কলাপাড়ার একটি আবাসিক হোটেলের পাশে নির্জন জায়গায় নিয়ে পিটুনি দিয়ে ফেলে রেখে চলে যান তাঁরা।
মহিপুর মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রবিউল বলেন, খোঁজাখুঁজির পর রাত ১টার দিকে হোটেলের পাশ থেকে গুরুতর আহতাবস্থায় ফারুককে উদ্ধার করা হয়। পরে কলাপাড়া ৫০ শয্যার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেবাচিম হাসপাতালে পাঠান।
অভিযোগের বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম বলেন, ‘এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।’
অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা মাসুদ রানাও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে ওয়াকিটকি হাতে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে দেখা গেছে বলে অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন।
কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কাজী ইয়াদুল ইসলাম তুষার বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত নই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি দেখেছি।’
মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম হাওলাদার বলেন, ‘এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনা তদন্তে কাজ করছে পুলিশ।’
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