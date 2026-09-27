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গাজীপুর

বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামের মৃত্যু, আগামীকাল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামের মৃত্যু, আগামীকাল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন
বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার বালীগাঁও এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় বিএনপির সাবেক প্রভাবশালী নেতা সিরাজুল ইসলাম মারা গেছেন। আজ রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সিরাজুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। নিজ বাড়িতে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মৃত্যুকালে সিরাজুল ইসলাম তিন পুত্রসন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল সিরাজুল ইসলামের। যুদ্ধের পর এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সিরাজুল ইসলাম কালীগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সিরাজুল ইসলামের মৃত্যুতে কালীগঞ্জ উপজেলার রাজনৈতিক অঙ্গন ও মুক্তিযোদ্ধা মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গাজীপুর-৫ আসনের সাংসদ ফজলুল হক মিলনের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল সোমবার বাদ জোহর বালীগাঁও উচ্চবিদ্যালয় মাঠে সিরাজুল ইসলামের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

বিষয়:

গাজীপুরবিএনপিমুক্তিযোদ্ধাকালীগঞ্জ (গাজীপুর)
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