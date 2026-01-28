Ajker Patrika
পটুয়াখালী

জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন: নুর

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন: নুর
দশমিনায় ট্রাক প্রতীকের নির্বাচনী সমাবেশে নুরুল হক নুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনে জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন এবং উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে থাকব বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

আজ বুধবার পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনের দশমিনা উপজেলার আলীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন। আসনটিতে নুরুল হক নুর ট্রাক প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করলেও বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী তিনি।

নুরুল হক নুর বলেন, ‘এই আসনে বিএনপির কোনো প্রার্থী নেই। বিএনপি আমাকে সমর্থন দিয়েছে, আমি বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আপনাদের নেতা যদি মানেন, তা হলে তাঁর কথার মর্যাদার জন্য আজ থেকে ট্রাক প্রতীকে কাজ করেন।’

নুর বলেন, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে। তাঁর মনোনীত প্রার্থী বিজয় লাভ না করলে আমাদের এলাকার উন্নয়ন হবে না। আর যদি আমাকে নির্বাচনে বিজয়ী করেন, তাহলে তারেক রহমানকে বলে এই উপজেলার উন্নয়নের জন্য শতভাগ কাজ করতে পারব। তারেক রহমানের প্রার্থীকে আপনারা জয়লাভ না করালে তিনি মনঃকষ্ট পাবেন এবং উন্নয়ন থেকে আমাদের দুই উপজেলা পিছিয়ে থাকবে।’

নুর আরও বলেন, ‘মানুষের সামান্যতম সৌজন্যবোধ নেই। গতকাল (মঙ্গলবার) গলাচিপার বকুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ট্রাক প্রতীকের মিছিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের সমর্থকেরা বাধা দিয়েছে এবং ছেলেদের মারধর করেছে। আমার সঙ্গে পুলিশ ছিল, দুই-তিন শ ছেলে ছিল, হুকুম দিলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিত। আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। আমি কোনো প্রতিহিংসা চাই না।’

স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের উদ্দেশে নুর বলেন, ‘জনগণ আপনাকে ভোট দিলে আপনি এমপি হবেন, আমাকে ভোট দিলে আমি হব। এ সকল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকুন। আপনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি আবু হুরাইরাসহ অনেককে মোবাইলে হুমকি দিচ্ছেন।

‘আপনি নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন, এতে আপনার প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে। কাউকে হুমকি-ধমকি দিয়ে তাদের ভোট পাওয়া যায় না। জনগণের কাছে গিয়ে ভোট চান, দেখেন জনগণ কী বলে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীদশমিনাবরিশাল বিভাগনির্বাচনজেলার খবরনুরুল হকত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের সময় মানবাধিকার নিশ্চিত করুন— ড. ইউনূসকে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

কুষ্টিয়ায় বিএনপি প্রার্থী স্বামীর জন্য ভোট চাইলেন চীনা স্ত্রী

সরকারি কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেশি থাকা ঠিক নয়: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

মুলাদীতে যৌথ অভিযানে অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, নারীসহ গ্রেপ্তার ৮

মুলাদীতে যৌথ অভিযানে অস্ত্র-বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, নারীসহ গ্রেপ্তার ৮

যশোর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ছাত্রলীগের সেই সাদ্দাম

যশোর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ছাত্রলীগের সেই সাদ্দাম

জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন: নুর

জয়লাভ না করলে তারেক রহমান মনঃকষ্ট পাবেন: নুর

কদমতলীতে নির্বাচনী প্রচারের সময় জামায়াত নেত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ

কদমতলীতে নির্বাচনী প্রচারের সময় জামায়াত নেত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ