পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৮ সিপিসি-১ ক্যাম্পে ঘুমন্ত অবস্থায় মনিরুজ্জামান (৩০) নামের এক র্যাব সদস্য মারা গেছেন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে ব্যারাক থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত মনিরুজ্জামান খুলনার পাইকগাছা উপজেলার মৌখালী গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। স্ত্রী ও তিন সন্তান গ্রামের বাড়িতে থাকেন।
র্যাব সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা যায়, সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে ব্যারাকে বিশ্রাম নিতে যান মনিরুজ্জামান। জোহরের নামাজের সময় ঘুম থেকে না ওঠায় সহকর্মীরা তাঁকে ডাকতে যান। তখন কোনো সাড়া না পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মশিউর রহমান তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
র্যাব-৮ (বরিশাল) সিপিসি-১ পটুয়াখালী ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লিডার মো. রাশেদুল আহসান বলেন, মনিরুজ্জামান অত্যন্ত ভদ্র ও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। সকালে ডিউটি শেষে সহকর্মীকে বলেছিলেন, জোহরের নামাজের সময় যেন তাঁকে ডেকে দেয়। পরে ডাকার পরও কোনো সাড়া না পেলে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসক জানান, তিনি আর নেই।
মো. রাশেদুল আহসান আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে।
পটুয়াখালীতে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৮ সিপিসি-১ ক্যাম্পে ঘুমন্ত অবস্থায় মনিরুজ্জামান (৩০) নামের এক র্যাব সদস্য মারা গেছেন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরের দিকে ব্যারাক থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত মনিরুজ্জামান খুলনার পাইকগাছা উপজেলার মৌখালী গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। স্ত্রী ও তিন সন্তান গ্রামের বাড়িতে থাকেন।
র্যাব সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা যায়, সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে ব্যারাকে বিশ্রাম নিতে যান মনিরুজ্জামান। জোহরের নামাজের সময় ঘুম থেকে না ওঠায় সহকর্মীরা তাঁকে ডাকতে যান। তখন কোনো সাড়া না পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মশিউর রহমান তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
র্যাব-৮ (বরিশাল) সিপিসি-১ পটুয়াখালী ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লিডার মো. রাশেদুল আহসান বলেন, মনিরুজ্জামান অত্যন্ত ভদ্র ও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। সকালে ডিউটি শেষে সহকর্মীকে বলেছিলেন, জোহরের নামাজের সময় যেন তাঁকে ডেকে দেয়। পরে ডাকার পরও কোনো সাড়া না পেলে হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসক জানান, তিনি আর নেই।
মো. রাশেদুল আহসান আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে।
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ৯ জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব উল হক বলেন, অভিযানে জেলেদের নৌকা থেকে জব্দ করা হয়েছে ১০ কেজি মা ইলিশ ও ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল।২০ মিনিট আগে
খুলনায় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নেতা ও এপিসি ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান শেখ বাহারুল আলমের বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যা ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের অভিযোগ করেছেন তাঁর দুই মেয়ে শেখ তামান্না আলম ও শেখ তাসনুভা আলম।২৩ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আট বাংলাদেশি প্রবাসী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকেলে রাজধানী মাসকাট থেকে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার দূরে দুকুম সিদরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওমানে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) আসাদুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।৩৬ মিনিট আগে
রাজশাহীর পবার বায়া এলাকায় হিমাগারে ডেকে নিয়ে তিনজনকে নির্যাতনের মামলায় জামিন পেয়েছেন জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী সরকারের তিন ছেলে-মেয়ে। এ নিয়ে হতাশ বাদীপক্ষ। তাদের অভিযোগ, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামলায় দুর্বল ধারা বসিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে